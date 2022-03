V bývalé továrně na kartonový papír u břehu Labe, založené v roce 1904, budou lidé ve Vrchlabí chodit do biografu. Kino vzniklo přebudováním dosavadního Divadelního klubu za 1,5 milionu korun a má kapacitu 75 míst. Dosud se ve Vrchlabí promítaly filmy v tanečním sále Kulturního domu Střelnice, který nese přes padesát let auru místa, kde Miloš Forman natáčel kultovní snímek Hoří, má panenko.

Diváci se v novém kině Kartonka usadí do pohodlných nových sedaček v novém hledišti, zatímco na Střelnici měli k dispozici klasické židle. "Budeme konečně slušný dodavatel kulturního zážitku a budeme si moct dovolit tvrdit, že ve Vrchlabí je kino. Otevřeme novou kulturní kapitolu ve městě," říká Vladimír Jindra, ředitel Kulturního domu Střelnice. "Poprvé máme pro kulturní akce sedačky s opěrkami. Dosud chyběly a byl to jeden z největších faulů na diváky ve Vrchlabí, všude se to řešilo židlemi," připomíná.

Rekonstrukce probíhala od listopadu, ve čtvrtek do Kartonky poprvé přijdou diváci. "Po ukončení činnosti Divadelního klubu jsme se věnovali úpravám objektu, ve kterém se muselo opravit takřka vše. Na Střelnici jsme promítali v tanečním sále, v podmínkách, které dávno nejsou standardem. Kvůli víkendovým akcím v sále jsme prakticky nepromítali v pátek a sobotu, kdy lidé chodí nejraději do kina. To se teď změní," těší se Jindra.

Nové kino bude sloužit také jako komorní divadlo a zkušebna ochotníkům divadelního klubu, kteří tam budou uvádět premiéry nazkoušených inscenací, k dispozici ho budou mít také členové dramatického oboru základní umělecké školy. Budou se tam odehrávat i koncerty, první se koná tento pátek.

"Ze Střelnice přesuneme do Kartonky Virtuální univerzitu třetího věku, která je největším školicím střediskem seniorů v Česku. Virtuální přednášky navštěvuje kolem devadesáti studentů seniorů," poukazuje ředitel KD Střelnice na další využití. Střelnice zůstane dál hlavním dějištěm největších kulturních akcí a centrem spolkové činnosti.

V bezprostřední blízkosti nového kina Kartonka u nábřeží Labe plánuje Vrchlabí do budoucna takzvaný kulturní triangl, jehož dominantou má být městské divadlo s kapacitou 400 míst v budově starého vrchlabského kina z roku 1927, nynější kulturní dům Střelnice a nový objekt základní umělecké školy.

Budoucí městské vrchlabské divadlo vznikne rekonstrukcí nevyužívaného kina. Tato historická budova stojí ve Vrchlabí od roku 1927.Zdroj: Město Vrchlabí

"Projekt divadla je ve fázi příprav, pracuje se na něm. Probíhaly tam zkoušky statiky. Vedle velkého sálu, foyer a divadelní kavárny je naším plánem, aby v prvním patře městského divadla vznikla hudební expozice. Ta by připomínala spolupráci hraběte Václava Morzina s Antoniem Vivaldim. Školáci a návštěvníci by se tak mohli dozvědět, jakým způsobem si dopisoval vrchlabský hrabě se slavným hudebním skladatelem, kolik peněz posílal na jeho podporu nebo jak mu za ni Vivaldi děkoval,“ poodkrývá záměry Vladimír Jindra.

