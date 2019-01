Vrchlabí – Na povolební koalici se tento týden dohodl vítězný Zvon s Volbou pro město. „Máme zásadní dohodu, díky které je zajištěna třináctičlenná většina v zastupitelstvu,“ informoval starosta Jan Sobotka.

Město Vrchlabí | Foto: Archiv

Připomeňme, že Zvon získal v letošních volbách devět křesel v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Dosavadní koaliční partner, Volba pro město, si o jeden mandát oproti předchozím volbám polepšila a disponuje čtyřmi křesly. „I když by se mohlo zdát, že většina je nyní daná, vyjednávání nebylo tak jednoduché. Přesto jsem rád, že máme jasno a dohoda vznikla,“ dodal Jan Sobotka.



Protože žádný ze zvolených lidí koaličních subjektů se nehodlá vzdát svého mandátu, je už dnes jasné, že křesla místostarostů ti dosavadní obsadit nemohou. Blanku Paulů ze Zvonu i Jana Konvalinu z VLP totiž voliči poslali pouze do pozice náhradníků.



„I když oba reprezentovali koaliční subjekty, do zastupitelstva zvoleni nebyli. Proto jsme už společně hledali řešení a probírali všechny možnosti, kdo by dosavadní místostarosty ve Vrchlabí nahradil. Návrhy už máme,“ řekl Sobotka, který sám opět aspiruje do funkce starosty města.

Zvon má ve vedení města reprezentovat zastupitel Michal Vávra, Volbu pro město Alfréd Plašil. Přestože má koalice převahu, osloví ještě zástupce TOP 09 a také sdružení Starostové a nezávislí, tedy subjekty, které získaly po jednom mandátu. „Určitě nepůjde například o nabídku místa v městské radě. Chceme jen vědět, jestli chtějí s koalicí spolupracovat a jak by si to představovali,“ vysvětlil Jan Sobotka. Ve vrchlabské opozici tak zřejmě zůstanou jen dva sociální demokraté a čtyři občanští demokraté.



Adept na místostarostu za Zvon Michal Vávra považuje kandidaturu za osobní výzvu. „Je mi jasné, že důvodem této šance je výrazný úspěch Zvonu a vážím si toho. Pokud budu místostarostou, rád bych navázal na dosavadní zkušenosti v rozvoji regionu a věnoval se oblasti školství a kultury,“ řekl Vávra, který působí jako ředitel Svazku měst a obcí Krkonoše.



„Do tří měsíců po volbách se musí sejít valná hromada. I mého nástupce bude v případě potřeby nutné řešit,“ dodal Michal Vávra. Alfréd Plašil (VPM) je na funkci místostarosty připraven. „Když budu zvolen, chci vyjednat takové podmínky, abych byl odpovědný za konkrétní oblast ve městě a na práci se těším,“ sdělil Plašil. Dosavadní místostarostka Blanka Paulů je ráda, že Zvon tak výrazně uspěl. „Vážím si toho, že mi voliči dali hlasy, které mě vynesly z devátého místa kandidátky mnohem výše. Bohužel to nestačilo. Bylo pro mě ctí působit čtyři roky ve vedení města, hodně jsem se naučila a vůbec toho nelituji. S neúspěchem se musí počítat. Teď hledám intenzivně práci. Dosud jsem v životě sportovala, trénovala anebo vychovávala děti ve škole. Bude těžké se uplatnit,“ svěřila se Blanka Paulů.



Jan Konvalina (VPM) už ví, co bude dělat. „Vrátím se do Kulturního domu Střelnice, odkud jsem před dvanácti lety odešel. Jsem rád, že jsem dostal tolikrát důvěru. Změna je život, šanci dostali prostě mladší,“ komentoval odcházející místostarosta.