Na kandelábru lampy se totiž objevila cedule ulice s názvem Pod Ovčáčkem. Komicky znějící název vyvolal všeobecný humor mezi obyvateli ve městě a vysloužil si i sdílení na sociálních sítích.

"Nikoliv, to není vtípek party recesistů. Nová ulice Pod Ovčákem má od minulého týdne svoje označení a protože jsme nechtěli riskovat poškození smaltované cedule při přepravě a montáži, nerozbalili jsme ji a nezkontrolovali. Stejně tak si toho nevšiml ani pracovník, který ji montoval na lampu… Až místní to odhalili, děkujeme za upozornění. Cedule nyní poputuje zpátky do smaltovny na reklamaci," vysvětlují zástupci vrchlabské radnice.

Sociální sítě jsou však, jak známo neúprosně otevřené, a tak se i pod vysvětlením z radnice objevila řada komentářů. Například: "Nevracel bych nic, kolik stojí nová? Se na ni složíme..", "Neměnit, nechat.", "To dejte do charitativní dražby a třeba utržíte solidní balík." A i mnohem jadrnější reakce.

Na tenhle omyl obyvatelé ulice rozhodně jen tak nezapomenou.