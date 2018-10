Vrchlabí opět ovládlo sdružení ZVON starosty Jana Sobotky

Vrchlabí - Drtivým úspěchem hnutí ZVON starosty Jana Sobotky, které získalo 60,23 procent hlasů. Sobotka je tak znovu králem voleb. Také v Rudníku bude pokračovat ve funkci dosavadní starosta Aleš Maloch.

Jan SobotkaFoto: Archiv

Zastupitelé Vrchlabí*Jan Sobotka, Michal Vávra, Luboš Dlabola, Miloslav Švestka, Bedřich Hanousek, Tomáš Vrbata, Jiří Jakubec, Jiří Severýn, Petr Jireš, Blanka Paulů, Stanislav Lelek, Aleš Vejnar, Petr Janata ( všichni Zvon)

*Alfred Plašil, Milena Dušková, Milan Dejmek, Petr Kosina (všichni Volba pro město)

*Martin Bartoš, Ivo Farský, Jana Michlová, Leoš Zvoníček (všichni Vrchlabí do toho).

Na zámku kraluje Sobotka. Drtivých 60,23 procent pro sdružení Zvon rozhodlo o tom, že ve Vrchlabí bude znovu starostou Jan Sobotka, který je zároveň senátorem. Město vede již od roku 1998. "Pořád mám do práce velkou chuť," řekl Jan Sobotka, který vládne na vrchlabském zámku dvacet let. "Získaných 60 procent považuji za neuvěřitelný výsledek, který výrazně předčil očekávání. Když jsme před čtyřmi lety získali 55 procent, považoval jsem to za nepřekonatelný výsledek," přiznal.

Zvon získal 13 mandátů, Volba pro město (20,11 procent) a Vrchlabí do toho (19,65) po čtyřech. Podle Sobotky Zvon osloví ke spolupráci Volbu pro město, což bude znamenat pokračování současné sestavy ve vedení města (místostarostové Plašil z VPM a Vávra ze Zvonu) i na další čtyři roky. Ve Vrchlabí přišlo volit 41,83 procent lidí, před čtyřmi roky jich volilo 42,39 procent.



V Rudníku bude pokračovat ve funkci starosty Aleš Maloch. Je před ním třetí volební období. "Máme obrovskou radost, že jsme dostali podporu občanů, za kterou jim všichni děkujeme. Snad ocenili naši systematickou práci, o kterou se snažíme," řekl Aleš Maloch, který vede Rudník od roku 2010. V obci přišlo k volbám 49 procent voličů, vítězné sdružení DOMOV získalo 65,65 procent hlasů a 10 míst v zastupitelstvu, druhé kandidující hnutí Volba pro Rudník 34,34 procent hlasů a 5 mandátů.