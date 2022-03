Vrchlabští zastupitelé zároveň odsouhlasili rozpočet města na letošní rok ve výši 588 milionů korun. Na investice půjde 237 milionů korun. Nejvýraznější akcí je probíhající stavba krytého bazénu, z letošního rozpočtu na ni půjde 182 milionů. "Stavba výrazně pokročila, dělníci pracují na bazénech," konstatoval starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Hotovo má být do konce srpna, lidé by se měli jít poprvé vykoupat do nového aquacentra v prosinci.