V příštím roce vybudovat infrastrukturu za 38 milionů korun, v letech 2021 a 2022 krytý bazén za 152 milionů. Následně ještě přistavět, ale už přes případného soukromého investora, wellness centrum. Takový je plán vrchlabské radnice pro realizaci aquacentra. „Nechceme být pouze údržbáři města a investice používat jen do oprav. Chceme také něco vybudovat a uvést do života projekt, který město posune,“ řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

NIKDY KOUPALIŠTĚ NEMĚLI

„O bazénu se mluví ve Vrchlabí 30-40 let, většina lidí ho chce. Vrchlabí nikdy žádné koupaliště nemělo, na koupání tady nikdy nebylo nic jiného než rybník Kačák, kam kdysi chodilo za hezkého počasí až tisíc lidí denně a jezdívalo pod stan tisíce turistů z východního Německa,“ poznamenal Sobotka.

Obyvatelé Vrchlabí se dočkají čtyřdráhového plaveckého bazénu o délce 25 metrů, cvičného bazénu, který bude sloužit například pro cvičení matek s dětmi, koupání starších dětí, první lekce výuky plavání, a také relaxačního bazénu, vnitřní i venkovní vířivky, šedesátimetrového tobogánu, skluzavky nebo parní kabiny. Plavecký bazén má mít 28 stupňů, ostatní nad 30 stupňů. „V okolí sice bazény jsou, ale Vrchlabí bylo pořád Popelkou, že nikdy žádný nemělo a zůstávalo pozadu,“ připomněl starosta.

„Bude skvělé, pokud budeme mít ve Vrchlabí bazén. Stejně to vnímá i hodně lidí v mém okolí,“ vyslovila svůj názor Eva Zirmová, která ve Vrchlabí žije. „Máme sice nový hokejový a fotbalový stadion, ale bruslit nechodím a na fotbal mě to moc netáhne, takže možnost jít se chodit koupat do bazénu by byla výborná. Jsem taky ráda za vylepšené prostředí přírodního koupaliště Kačák,“ dodala.

Stavba krytého bazénu ve Vrchlabí je atypická tím, že je zapuštěná do země. Vyroste na louce mezi tenisovými kurty a rybníkem.

NAŠETŘILI 70 MILIONŮ

Zastupitelstvo schválilo pořízení stavebního povolení podle projektové dokumentace, zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele a realizaci infrastruktury sportovně-rekreačního areálu Vejsplachy (především přístupovou cestu od benzínky, chodníky, veřejné osvětlení a stovku parkovacích míst), pořízení projektové dokumentace pro provedení stavby bazénu a zadání veřejné zakázky na stavbu bazénu.

Město intenzivně pracuje na projektu už přes pět let. Postupuje s mimořádnou důsledností. Přímo na něj má našetřeno z předchozích let již 70 milionů. Má zpracovanou a odevzdanou dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Od odborníka na bazénový provoz si nechalo zpracovat provozně ekonomickou analýzu projektu, konzultuje s ním vybavení a praktické záležitosti, týkající se například vodních atrakcí. „Je to dost klíčový dokument, který posuzuje kvality projektu, jeho plusy i mínusy, spádovost oblasti, potenciální množství návštěvníků, cenu vstupného, náklady, příjmy,“ konstatoval Jan Sobotka.

Vedení města ve středu představilo konkrétní postupy zastupitelům na veřejném zasedání. Zastupitelé dali výstavbě krytého bazénu ve Vrchlabí zelenou. Zhatit by ji už mohla pouze neúměrně vysoká cena od firmy, která bazén postaví. „Jsme v předfinální fázi. Projekt měnit nebudeme. Stavbu by mohly přibrzdit už jen zvýšené náklady. Veřejnou zakázku budeme vypisovat příští rok,“ uvedl starosta.

„Financování výstavby zvládneme sami, aniž bychom si museli na bazén půjčovat peníze. Máme vlastní zdroje. Pouze v období dvou-tří let, kdy se bude stavět, některé investice posuneme v čase. Místo 60 milionů na investice budeme mít ročně k dispozici 30,“ dodal Jan Sobotka.

VYBAVENÍ KRYTÉHO BAZÉNU VRCHLABÍ

- plavecký bazén 4 dráhy délky 25 metrů, 200 metrů čtverečních, voda 28 stupňů

- cvičný bazén, pro 24 osob, 50 metrů čtverečních, voda 31 - 32 stupňů

- brouzdaliště, pro 8 osob, 8 metrů čtverečních, voda 31 - 32 stupňů

- relaxační bazén, pro 32 osob, 100 metrů čtverečních, voda 31 - 32 stupňů

- vířivka vnitřní, pro 10 osob, voda 36 stupňů

- vířivka venkovní, pro 8 osob, voda 36 stupňů

- tobogán délka 60 m

- skluzavka

- parní kabina

- občerstvení ve vstupní hale