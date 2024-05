Budova stojí ve Vrchlabí od roku 1927, kdy ji postavila vrchlabská stavební firma Kleofase Hollmanna. Provozovali ji tehdy obchodník s galanterií Robert Weigend a pánský krejčí Adalbert Lorenz. V přízemí tehdejšího Deutsche Lichtspielhausu se nacházelo 568 sklápěcích sedaček a 36 míst v lóžích. Na balkoně bylo 130 sedaček a 32 míst v lóžích. Před plátnem vzniklo mělké široké jeviště. Promítalo se tam, provozoval se kabaret a další zábavní programy. Po válce už fungovalo pouze kino. V roce 2010 byla budova uzavřena.

Hlavním kulturním stánkem ve Vrchlabí je Střelnice, kde oscarový režisér Miloš Forman natáčel v roce 1967 kultovní film Hoří, má panenko. Kulturní dům má díky historické podobě (jde o bývalý krytý střelecký klub Schiessenclub) limity a nesplňuje parametry pro větší divadelní představení. Po vybudování divadla by Střelnice sloužila místním spolkům, tanečním či hudebním souborům a pro pořádání plesů.

„Prostory Střelnice jsou v mnoha ohledech pro umělecký provoz nevhodné. Celá škála zajímavých muzikálových, operetních, baletních, tanečních, divadelních, koncertních a jiných pořadů tak zůstává z technických důvodů pro Vrchlabí nedostupná. Má úzké portály, nízké provaziště, nedostatečnou hloubku jeviště, které je dále deformované rozvodovou skříní. Je to především taneční sál. Hlavním problémem je divácký servis. Na tanečním sále se pro potřeby divadelního, koncertního, konferenčního provozu staví vždy a znovu hliníkové hlediště,“ shrnul ředitel Kulturního domu Střelnice Vladimír Jindra, proč by Vrchlabí potřebovalo nové divadlo.

To je poprvé, co se mi nechce z nemocnice domů. Vrchlabí zapůsobilo na pacienty

Na ploše mezi starým kinem (budoucím divadlem) a novým kinem Kartonka město rovněž počítá s vybudováním nového objektu pro Základní uměleckou školu Karla Halíře. Jeho stavba by začala pravděpodobně až po dokončení nového divadla.

ZUŠ Karla Halíře navštěvují každoročně bezmála čtyři stovky žáků, jejich výuka probíhá na pěti různých místech a je tak značně roztříštěná. I proto by umělecké škole výrazně prospěl přesun z nevyhovujících podmínek do jednoho stálého místa. „Chodí k nám děti od 3 let až po seniory, máme dva jazzové orchestry. Vrchlabí není městem, které by bylo s kulturou na chvostu, ale má se čím pyšnit,“ zdůraznil ředitel ZUŠ Karla Halíře Radek Hanuš.

Škola má stanovenou kapacitu 380 žáků, z čehož je nejvíce žáků v hudebním oboru. Vyučuje žáky i v oboru výtvarném, literárně dramatickém a tanečním. V hudebním oboru se žáci věnují hudbě klasické, ale také populární, swingové a jazzové. Mají možnost hrát ve velkém orchestru, jakým je Junior Band, Big Band, Projekt Oldfield, Školní orchestr a také v menších tělesech, jakými jsou smyčcový, flétnový soubor nebo třeba pěvecký sbor a folklorní muzika.

Budova ZUŠ Karla Halíře by vznikla v prostoru nynějšího domu čp. 405 v ulici Josefa Šíra. „Oslovili jsme tři ateliéry, které by měly předložit studie budovy ZUŠ. Původně se zvažovalo, že by divadlo a ZUŠ působily pod jednou střechou v bývalém v kině, ale to se ukázalo provozně i ekonomicky jako nereálné,“ uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Mohlo by vás také zajímat: Místní si oddechli. Město koupilo v Peci pod Sněžkou budovu České pošty i s byty