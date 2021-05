"V současné podobě tam zůstane pouze atletický tartanový ovál, všechny ostatní plochy projdou úpravami a dostanou nový povrch. Stihnout by se vše mělo do konce srpna," uvedl k rekonstrukci sportovního areálu manželů Zátopkových starosta Jan Sobotka.

Během prázdnin, v červenci nebo srpnu, vypukne v centru Vrchlabí rekonstrukce Krkonošské ulice. Potrvá čtyři měsíce. Zaměří se především na opravu silnice, což si vyžádá uzavírku hlavní třídy ve Vrchlabí. Stavební práce začnou od ČSOB a směřovat budou k náměstí TGM.

"Město se začne vracet do normálního života a my ho rozkopeme. Z toho máme obavy," přiznal starosta Vrchlabí. "Budeme se snažit, aby silnice byla co nejdříve hotová a uzavření bylo co nejkratší. Parkovat bude možné na velké ploše na náměstí TGM. Obchodníkům, kteří podnikají v objektech města, budeme nabízet slevu na nájmu po dobu rekonstrukce," řekl Sobotka.

Rekonstrukce čeká chodníky, které budou dlážděné, veškeré sítě, veřejné osvětlení. U radnice vznikne na silnici zpomalovací práh. "V tomto místě máme povolenou rychlost 50 km/h, po opravě silnice rychlost sjednotíme s ostatními úseky v centru města na 30 km/h," objasnil starosta Vrchlabí. Radnice zároveň plánuje upravit retardér na náměstí Míru.

Vylepšením projde i dobíjecí stanice pro elektromobily tak, aby zvládla nabíjení aut výrazně rychlejším způsobem. "Získá větší příkon, místo šesti hodin zvládne nabíjet za 20 minut," poukázal na chystaný zlepšovák Jan Sobotka.