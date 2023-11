Automobilka Škoda Auto hodlá letos v závodě ve Vrchlabí zvýšit výrobu převodovek téměř o 30 procent na zhruba 690.000 kusů z loňských 538.000 kusů. V závěru loňského roku kvůli tomu závod přijal 250 pracovníků. Od začátku letošního roku závod vyrábí sedm dní v týdnu místo předchozích pěti dnů v režimu 20 směn týdně místo 15. Celkem má závod nyní asi 1100 pracovníků. Novinářům to dnes řekl vedoucí závodu Ivan Slimák.

Závod automobilky Škoda Auto ve Vrchlabí. | Foto: Deník/Jan Braun

K vyšší produkci automatických převodovek DQ 200 závod přistoupil kvůli vysoké poptávce po této převodovce v celém koncernu Volkswagen. Rozšíření výroby závodu podle Slimáka přineslo i to, že je spolehlivým dodavatelem s nízkými výrobními náklady. "Od Volkswagenu máme záruky, že když trh bude kolísat, kolísání se ve Vrchlabí neprojeví," uvedl.

Zhruba 40 procent převodovek z Vrchlabí končí v modelech Škody Auto, zbytek používají další značky koncernu Volkswagen v osmi závodech v Evropě, Indii, Jižní Africe a v USA.

Maximální denní výrobní kapacita vrchlabského závodu zůstala téměř na 2300 převodovkách, týdenní se zvýšila z 11.700 kusů na nynějších 15.000 kusů, tedy o 28 procent. Zvýšení výkonnosti závodu představuje v ročním vyjádření výrobu přibližně 140.000 kusů převodovek navíc. Do konce září závod vyrobil přes 510.000 převodovek.

Nové pracovníky závod zčásti přijal z řad pracovníků automobilky v závodech Mladá Boleslav a Kvasiny a prostřednictvím agentury. Část z nich tvořili i pracovníci z Polska. Nejvíce nových pracovníků našlo uplatnění na mechanickém obrábění a na montáži převodovek.

Škoda Auto vyrobila ve Vrchlabí pět milionů převodovek, tempo zrychlila

Kromě přijetí nových lidí a jejich náročného zaškolení během tří až čtyř měsíců závod také musel vyřešit logistiku. Téměř o třetinu větší potřebu dílů do výroby pro sedmidenní pracovní týden musí do závodu dopravit v původních pěti pracovních dnech. Potřebu kalení většího počtu dílů by současná kalírna již nezvládla, takže závod si část dílů nechává kalit v závodě v Mladé Boleslavi.

Produkci automatické dvouspojkové převodovky DQ 200 zahájil závod po kompletní přestavbě a rozšíření v říjnu 2012. Investice do nových hal a zavedení výroby převodovek dosáhly 6,5 miliardy korun. K počátku letošního října závod vyrobil pět milionů převodovek.

Předák odborů automobilky Jaroslav Povšík Deníku E15 v červenci řekl, že budoucnost závodu Vrchlabí je nejasná. "Převodovky se budou vyrábět do roku 2035, ale ne nutně v Česku, protože se jich bude vyrábět čím dál méně," uvedl Povšík. Automobilka na to v reakci uvedla, že plánuje v budoucnu vyrábět ve všech třech závodech v ČR elektromobily či komponenty a že pro každý závod a jeho zaměstnance má stanovenou dlouhodobou strategii.

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se od ledna do září meziročně zvýšil o 17,9 procenta na 642.200 vozů. Automobilka provozuje tři výrobní závody v České republice, má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.