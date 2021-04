Krkonošské muzeum je zavřené od října 2017 a ještě další dva roky bude. Prochází obrovskými změnami. Klášter obklopili dělníci, kteří venku budují moderní Návštěvnické centrum KRNAP. Vstup má připomínat krkonošskou skálu. Doplní ji ještě prosklený kvádr. Má jít o odkaz na geologické zvláštnosti Krkonošského národního parku. Krajně nezvyklá stavba skály, přilepená na zdi kláštera, však budí mezi lidmi ve Vrchlabí rozpaky. "Postavit u historické budovy betonový bunkr je opravdu vrchol nevkusu. Tohle nemá s moderním uměním nic společného," zazněl jeden z řady kritických komentářů na sociálních sítích.

Zdroj: DeníkV novém vstupním objektu Návštěvnického centra se budou kromě pokladen, muzejního obchodu, šaten a sociálních zařízení nacházet také dva expoziční prostory, multifunkční přednáškový sál či učebna a výtah spojující tři podlaží budovy a zajišťující bezbariérovou prostupnost expozic.

Architektem nové expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí i jejího nového vstupu je profesor Roman Koucký, architekt, urbanista a pedagog, který mimo jiné působil do ledna letošního roku jako vedoucí Kanceláře metropolitního plánu hlavního města Prahy. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze.

"Stavební práce nyní budou pokračovat zejména v interiéru objektu. Zároveň s probíhajícími stavebními pracemi připravujeme výběrové řízení na realizaci nové expozice," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Stavební práce na rekonstrukci vrchlabského kláštera mají být dokončeny v letošním roce. Nové expozice předpokládá Správa KRNAP otevřít v květnu 2023. Opravené muzeum s novou expozicí, která naváže na úspěšnou expozici Kámen a život z roku 1984, by mělo sloužit pro návštěvníky jako reprezentativní vstupní brána Krkonoš.

Nové Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku představí návštěvníkům příběh Krkonoš, a to s ohledem na jedinečnou přírodu i ve vztahu k soužití přírody a člověka. Mělo by poskytnout co nejsrozumitelnější formou informace o minulosti a současnosti Krkonoš. Nová interaktivní expozice by měla být příběhem přírody a lidí usazených v horách.

Projekt od počátku provázejí komplikace. Podle Správy KRNAP už samotné administrativní zpracování projektu bylo velmi náročné. "Na stavební část realizace pak měla vliv neuspokojivá situace ve stavebnictví, kdy nedostatek pracovních kapacit a růst cen stavebních prací ovlivnil již začátek celé akce," uvedl Drahný.

Podle Drahného stavební a expoziční rekonstrukce kláštera nabrala zpoždění kvůli vysoké hladině spodní vody, ale i opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru či nutným statickým zajištěním základů objektu. "Během bouracích prací byl v přízemí severní části objektu, v místě toalet, objeven původní kanalizační systém vedoucí z patra do přízemí a v přízemí ve východní části chodby byla odkryta původní dlažba, která byla uložena do depozitáře muzea," dodal.

Původní expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí byla slavnostně otevřena 28. dubna 1984. Expozice Kámen a život a Člověk a hory byly svého času špičkou muzejnictví v Česku. Navštívil ji více než 1 milion návštěvníků.