V pondělí 24. června začne ve Vrchlabí rekonstrukce mostu u kina Kartonka a dopravní uzavírka ve Vančurově ulici až po bývalý městský biograf. Parkoviště u kina nebude během stavebních prací veřejnosti k dispozici, parkovat bude možné u Kulturního domu Střelnice. Ulice Josefa Šíra zůstane v provozu a bude sloužit pouze pro místní obsluhu. Informovala o tom vrchlabská radnice.

Od pondělí 24. června Vrchlabí uzavře most u Kartonky a silnici k bývalému kina kvůli rekonstrukci. | Video: Deník/Jan Braun

Město vybuduje nový most a opraví silnici. Termín dokončení stavebních prací předpokládá Vrchlabí 31. prosince 2024.

„Jedná se spojenou stavbu - náhradu mostu a rekonstrukci ulice Vančurova v úseku od mostu po křižovatku u bývalého kina, jejíž součástí je i rekonstrukce plynovodu (investor GASnet) a dalších inženýrských sítí. Hlavním zhotovitelem této stavby je sdružení firem M-stav a Building Expert. Celková cena včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí a stavby parkoviště u Kartonky je 43 milionů Kč,“ řekla Deníku Eliška Ryndová, vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování vrchlabské radnice.

Před dvěma lety byl na mostě u Kartonky omezen průjezd z důvodu bezpečnosti. Během léta bude most zbourán a do konce roku tam vyroste nový most. V letošním roce by mělo dojít i k rekonstrukci mostku přes náhon do ulice Kalvárie. Aktuálně se dokončuje projekt. Město počítá v dalších letech i s opravou mostu u Karmášků. Jeho stav monitoruje.

S opravou mostu u Karmášků počítá Vrchlabí v dalších letech.Zdroj: Deník/Jan Braun

Také tam došlo již dříve k omezení provozu. „Most u Karmášků není podle statika v havarijním stavu, je zde vypracovaná diagnostika konstrukčních prvků. Podle ní je most schopen provozu s jistým omezením tonáže. Stav mostu odpovídá jeho stáří, problematické jsou zejména krajnice mostu. Proto tam byly instalovány krajníky, aby těžká doprava nezajížděla až ke kraji,“ vysvětlil starosta Vrchlabí Jan Sobotka a dodal, že krajníky na mostě plní i bezpečnostní funkci pro chodce, kteří jsou zároveň chráněni od silničního provozu. Jedná se o provizorní opatření.

Opravu mostu u Karmášků má město v plánu již delší dobu. Je vypracovaná a částečně i projednaná studie nového mostu, podle které se připravuje projektová dokumentace. Město uvedlo, že na doporučení odborné firmy bude další hlavní mostní prohlídka provedena v roce 2026.

Město Vrchlabí má v současné době ve správě celkem 54 mostů. Jejich stav průběžně monitoruje odborná firma, u vybraných mostů se situace vyhodnocuje společně se statikem.

