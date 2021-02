Vejsplachy jsou běžkařský ráj ve dne i večer. Nabito tam je hlavně o víkendu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sjezdovky jsou zavřené, tak se lidé vrhli o to víc na běžky. Silně to pociťují ve Vrchlabí. V areálu Vejsplachy u fotbalového stadionu je nabito především o víkendech, ale také ve všedních dnech večer. Běžkaři se tam můžou pohybovat na čtyřech kilometrech osvětlených a zasněžovaných tratích až do osmi večer. Platí jen tehdy, pokud chtějí přispět na úpravu tratí, o které se stará místní klub TJ SVS Krkonoše Vrchlabí.

Vrchlabský areál Vejsplachy je vyhledávaným místem běžkařů. | Video: Deník/Jan Braun

Nad Vrchlabím se pomalu snáší tma, přesto lidé stále vytahují běžky z kufru aut a vyrážejí do bílé stopy. Je mezi nimi i paní Karolína z Jilemnice se synem. "Je to tady skvělé," těší se, až zamíří na upravený běžecký okruh v lyžařském areálu Vejsplachy. "Je výhoda, že mají technický sníh a areál je osvětlený, takže sem jezdíme i ve všední den po práci. Navíc je to dobrá varianta v době, kdy se nedá lyžovat na horách," říká. Kouzlo vyhledávaného areálu pro běžkaře ve Vrchlabí přijela poznat i paní Petra z Prahy. Ta ho vyzkoušela naopak úplně poprvé. "Trávíme víkend ve Špindlu. Kolem areálu jezdíme, takže o něm víme. Nikdy jsem ale neměla příležitost sem jet. Až teď, když není tolik sportovních možností, jsem to šla zkusit. Je to jedna z mála činností, která se dá dělat," sděluje. Krásy zimní přírody. Z Krkonoš byly vidět Orlické hory jako na dlani Přečíst článek › Tisíce lidí o víkendech

Tomáš Kulhánek, předseda vrchlabského klubu TJ SVS Krkonoše, který se stará o 4 kilometry uměle zasněžovaných a denně upravovaných tratí, potvrzuje zřetelný nárůst návštěvnosti. "Zájem lidí je výrazně větší. Návštěvnost rostla i v minulé sezoně, kdy nebyl přírodní sníh a my jsme tratě zasněžovali. Letos o to víc, že jsou zavřené sjezdovky a na horách se pohybuje spousta lidí," tvrdí. Největší nápor bývá ve Vejsplaších o víkendech. "Jde pouze o odhady, nicméně o víkendech tam nejsou stovky, ale tisíce lidí. Nejvíce v dopoledních hodinách. Ve všedních dnech bývá hodně lidí také mezi pátou až osmou. Přijdou z práce a jdou se provětrat, obzvlášť v současné době, když tolik možností sportovat není," přibližuje situaci s návštěvníky. U Labské boudy vyrostl obří Krakonoš ze sněhu, měří přes šest metrů Přečíst článek › Ti můžou dobrovolně přispívat na údržbu běžeckých tratí zakoupením lyžařských známek v hodnotě od 50 do 500 korun. Každý rok je částka, vybraná z této veřejné sbírky, vyšší. Letos byly tratě připravené pro běžkaře až od poloviny ledna, přesto je příspěvek od nich rekordní, zhruba 100 tisíc korun. "Už teď jsme překonali částku, kterou jsme vybrali za celou loňskou sezonu. To jsme přitom končili 15. března," těší Tomáše Kulhánka. Tratě financuje město

Provoz a údržbu běžeckých tratí významným způsobem dotuje město Vrchlabí, každoročně zhruba půl milionem korun. "Další prostředky získáváme od kraje a sponzorů. Náklady za sezonu se pohybují kolem jednoho milionu korun," dodává. Jsem opatrný. Budu bojovat o desítku, hlásí Michal Krčmář Přečíst článek › Vrchlabský klub TJ SVS Krkonoše využívá na zasněžování běžeckých tratí sedm sněžných děl a jednu zasněžovací sprchu, na úpravu tratí má k dispozici dvě rolby. Bílé stopy češou také speciální frézy, připojené za čtyřkolku nebo skútr, což je vrchlabský vynález. "Děláme to proto, že se tady lidem líbí, běžecké tratě využívají a jsou spokojení," říká předseda Kulhánek.

