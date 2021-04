Deníku to potvrdil stavbyvedoucí Ondřej Matoušek ze společnosti Metrostav DIZ. "Stavbu jsme převzali v předstihu. Ve středu jsme tam navezli stavební buňky, ve čtvrtek zahájíme prořezávání a kácení náletových dřevin, příští týden nás čekají geodetické práce. Od 12. dubna začneme se zemními pracemi a přípojkami. Prvním milníkem bude 15. prosinec, kdy chceme mít hotovou hrubou stavbu," řekl Matoušek.

"Dílo má být předané do 31. října 2022, včetně dvouměsíčního zkušebního provozu," dodal. Podle stavbyvedoucího je termín dokončení krytého bazénu ve Vrchlabí reálný. "Hodně napoví letošní zima. Bude důležité mít brzy hotový skelet, abychom se mohli věnovat vnitřní části, až přijdou největší mrazy v zimě. Proto začínáme se stavbou v předstihu. Původně se mělo začínat v polovině května, dohodli jsme se ale na dřívějším začátku, aby se betonová výstavba rozjela co nejdřív," vysvětlil Ondřej Matoušek.

Atypická stavba s krytým bazénem, zapuštěným do země podle něj dobře zapadne do prostředí přírodního areálu Vejsplachy. "Dvě podlaží jsou zapuštěná pod zem, fasáda bude nakloněná, okna kruhová v monolitu. Bazénové vany budou nerezové, doplní je venkovní tobogán. Bude to pěkná stavba, která pěkně zapadne k místnímu rybníku," vyjmenoval zásadní prvky stavbyvedoucí Metrostavu DIZ.

Kapacita bazénu bude 186 míst, denně by se v něm mohlo pohybovat zhruba pět stovek lidí. Město bude krytý bazén nejprve provozovat samo prostřednictvím nově vzniklé příspěvkové organizace. Stanovenou už má sazbu za vstupné. Za 1,5 hodiny zaplatí návštěvníci 150 Kč, zvýhodněné vstupné by mělo činit 85 Kč.

V krytém bazénu bude čtyřdráhový plavecký bazén o délce 25 metrů, cvičný bazén, který bude sloužit například pro cvičení matek s dětmi, koupání starších dětí, první lekce výuky plavání, a také relaxační bazén, vnitřní i venkovní vířivky, 76 metrů dlouhý tobogán, skluzavky nebo parní kabiny. Plavecký bazén má mít 28 stupňů, ostatní bazény nad 30 stupňů.

Roční ztráta města za provoz se odhaduje na 1,5 až 2,5 miliony korun. V dalších letech, až bude bazén postavený, se počítá s vybudováním wellness centra. To by se stalo součástí celého bazénového komplexu, vybudování za 40 až 50 milionů korun a provoz by měl zajišťovat soukromý investor. Na wellness centrum už město získalo územní rozhodnutí.

Na projektu krytého bazénu pracovali představitelé vrchlabské radnice sedm let. "Bylo to opravdu hodně práce. Jsem hrozně rád, že zastupitelstvo výstavbu odsouhlasilo. Město získá nové zařízení pro jeden ze základních sportů, kterým plavání je, a zkompletuje nabídku sportovišť," uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Proti výstavbě krytého bazénu ve Vrchlabí bylo opoziční sdružení Vrchlabí do toho! "Za deset let se hodně změnilo, do půl hodiny kolem je hned několik bazénů a akvacenter a navrhovaný projekt nenabízí nic nového, čím by je trumfl. Zájem o klasické bazénové koupání klesá, musíme hledat způsoby jak přírodu a spotřebu vody a energií šetřit a ne ji zvyšovat. Kvůli koronakrizi se budeme vyrovnávat s propadem příjmů do veřejných rozpočtů," řekl Lukáš Teplý, lídr opozičního hnutí. Podle něj není bazén projektem, který Vrchlabí nutně potřebuje, a město by se mělo věnovat spíše menším investičním akcím.