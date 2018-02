Vrchlabské náměstí přivítá v pondělí úspěšné olympioniky

Vrchlabí - Podkrkonošské město Vrchlabí v pondělí 26. února odpoledne opanuje velký olympijský svátek.

V roce 2014, po olympiádě v Soči, vítalo Evu Samkovou plné vrchlabské náměstí.Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Zavítají tam úspěšní olympionici ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu, aby se podělili o svůj úspěch s obyvateli města, ve kterém se narodili nebo v něm prožili nemalou část svého života. Podle pořadatelů akce, kterými jsou Petr Ticháček a město Vrchlabí, svoji účast přislíbili stříbrný biatlonista Michal Krčmář a Eva Samková, která získala bronzovou medaili ve snowboardcrossu. Vedle nich se na pódium postaví i běžkyně na lyžích Karolína Grohová a pořadatelé slibují, že vynaloží veškeré své úsilí, aby zde uvítali i bronzovou rychlobruslařku Karolínu Erbanovou.

Program uvítacích oslav začne na vrchlabském náměstí ve 14 hodin. Přítomní se mohou těšit na LED projekci, samostatné uvítání jednotlivých olympioniků, slavnostní přípitek a autogramiádu s nimi, která proběhne v prostorách vrchlabského zámku. Nedílnou součástí akce bude prezentace úspěchů vrchlabských mladých sportovců z Olympiády dětí a mládeže, která proběhla na konci ledna v Pardubickém kraji a odkud místní závodníci přivezli osm individuálních medailí a další tři medaile ze štafet.

„Velice si vážím, že tito úspěšní sportovci přijedou k nám do Vrchlabí a vyjádří tak svůj vřelý a úzký vztah k městu, ve kterém se narodili či chodili zde do školy. Je pro nás obrovskou poctou, že se přijedou podělit o svoji radost z olympijského úspěchu a potkají se s lidmi, mezi nimiž vyrůstali a kteří jim drželi palce,“ uvedl vrchlabský starosta Jan Sobotka.



Moderátorem a spolupořadatelem celé akce je Petr Ticháček, který ve Vrchlabí již mnoho let organizuje velké společenské a kulturní akce jako například Krkonošské pivní slavnosti, Motorkářské požehnání či vyhlašování Sportovce města Vrchlabí. „Pořádání takové akce je pro mne ctí profesní i lidskou. Jsem rád, když můžu být u takové příležitosti, při které se úspěšní rodáci vrací do své domoviny a lidé se spontánně radují z jejich úspěchů. Pořádání každé takové akce je velice náročné, protože musíme sladit časové možnosti a požadavky všech zúčastněných. Věřím, že i letos se nám to povede a všichni přítomní si odnesou krásný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat,“ řekl Ticháček.