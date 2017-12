Vrchlabští uzavřeli dvě lávky přes Labe

Vrchlabí - Po tragédii, která se začátkem prosince odehrála v pražské Tróji, začínají radní ve městech zvažovat uzavírání některých lávek.

Připomeňme, že se trojská lávka zřítila a zranili se na ní lidé. Po delším posuzování proto například stejně konstruovanou lávku zavřeli přes Labe v Nymburce. Klíčová spojka pro pěší ze Zálabí do centra je zavřená od 13 prosince. Je totiž té trojské podobná jako vejce vejci, lidé jí začali označovat jako trojské dvojče, neboť má stejného projektanta. Před Vánocemi se také radní ve Vrchlabí rozhodli, že nebudou riskovat. A zavřeli lávky hned dvě. Z důvodu zjištěného havarijního stavu a možného ohrožení života a zdraví osob jsou pro veškerý provoz pěších i cyklistů uzavřeny lávka u kina a lávka u „sedmi štítů“. Zábrany proti vstupu už jsou na obou vrchlabských lávkách osazeny od konce týdne. „Nová lávka u kina bude vybudována během příštího roku, u tzv. sedmi štítů je rekonstrukce plánována do dalších let. Chodci i cyklisté zde mohou využít silniční most," sdělil tajemník MěÚ Vrchlabí Pavel Řehák.

Podobné neštěstí, jaké potkalo Tróju, se odehrálo v létě roku 2010 v Krkonoších. Skupina svatebčanů se 8. července toho roku chtěla nechat vyfotit na mostku před hrádkem Aichelburg nad Horním Maršovem, kde se svatba konala.

Mostek se však zřítil a sedm lidí spadlo do více než tři metry hluboké průrvy pod lávkou. Všichni utrpěli různá zranění, nejhůře dopadla nevěsta, kterou museli kvůli podezření na zranění hrudní páteře transportovat letecky do fakultní nemocnice. Zjistilo se, že mostek byl v havarijním stavu, hasiči ho rozebrali a dřevěnou konstrukci nahradila kovová. Za zřícení mostku nakonec nikdo nebyl odsouzen. Zatímco některé lávky se musejí uzavírat z důvodu neudržitelného stavu, jiné ve východních Čechách vyrůstají. Pořádná fuška čekala letos v jednom z květnových týdnů na strážce Správy KRNAP a pracovníky stavební firmy.

Aby zpřístupnili turistům vyhledávanou cestu z Obřího dolu na Sněžku, museli postavit v horní partii horské trasy v Rudné rokli nový mostek. Ten původní v polovině dubna nevydržel nápor sněhu a jeden z jeho nosníků se prolomil. Od té doby byla lokalita lávky u Trkače u historické vodárny pro Sněžku, postavené v roce 1912, v havarijním stavu a při provizorním zpevnění dostupná pouze na vlastní nebezpečí. Stavbaři museli rozlousknout především problém s přepravou materiálu, který potřebovali doručit do nadmořské výšky 1275 metrů. Do míst, kde platí zákaz vjezdu i pro cyklisty.

Například v Hradci Králové zase příští rok začne stavba dlouho očekávané lávka, která spojí lokalitu Aldis a třídu Karla IV., vyjde na bezmála 51 milionů korun a náklady pokryjí z 85 procent evropské dotace. Stavební práce by neměly trvat déle než rok.