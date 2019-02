Vrcholí boj o miliony za dostavbu D11

Trutnov - Do konce týdne by mělo být jasno, kdy se začne s výstavbou dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic. Po vzájemných výpovědích na konci ledna nyní právníci konsorcia stavebních firem a ŘSD řeší dodatek k původní smlouvě.

Místo toho, aby se na úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic proháněly stavební stroje, zatím se „prohánějí" jen právnická oddělení státních institucí a firem, které si odmítly převzít staveniště. A to z několika důvodů. Jedním z nich byl nesplněný požadavek konsorcia stavebních firem vedených Eurovií zahrnout zeminou sondy po předchozím archeologickém průzkumu. Podle interního materiálu ŘSD by tento požadavek znamenal zaplatit za zahrnutí ploch a opětovnou skrývku téměř padesát milionů korun z peněz daňových poplatníků. To však nejsou jediné peníze, o které se teď stát s konsorciem pře. Již dříve generální ředitel Eurovie Martin Borovka vyčíslil „vícenáklady" za státem zdržovaný projekt na zhruba 200 milionů korun. „Konkrétní částky a dodatky ve smlouvě nebudeme nyní komentovat. Obě strany mají čas do 15. února na zpětvzetí svých výpovědí. Mohu jen říci, že stále pracujeme na nových smluvních vztazích," uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezkova. Dostanou víc peněz? Spor o dostavbu D11 z Hradce do Předměřic vyvrcholil na konci ledna, kdy si postupně obě strany sporu vypověděly smlouvy. Nejprve od ní odstoupili stavebníci. „Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. To bohužel nekoná, čas běží a tím se zkracuje doba, která byla vyhrazena pro vlastní stavební práce," nechal se na konci ledna slyšet Martin Borůvka. Podle stavebníků má sdružení dle smlouvy také nárok na její opětovné sjednání, a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula. Toto vyjádření však ŘSD odmítlo a konsorciu den nato také smlouvu vypovědělo. Do sporu se nakonec vložil ministr dopravy Dan Ťok, jenž obě strany přivedl k jednacímu stolu. Zde bylo dohodnuto vytvoření dodatku ke smlouvě na stavbu úseku dálnice D11, který by měl zohlednit současný stav staveniště, a také navýšení ceny stavby.

Autor: Petr Vaňous