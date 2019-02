Díky sluníčku a teplotám kolem téměř deseti stupňů Celsia je odpoledne sníh rozbředlý. Jenže v noci klesne rtuť teploměru pod nulu a sníh na svazích a cestách zmrzne. „Na svazích jsou tím pádem ledové plotny. Jsme přesvědčeni, že hlavně kvůli tomu se stávají těžké úrazy,“ uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.



Za poslední čtyři dny se stalo v Krkonoších deset vážných úrazů. V Harrachově v pondělí za tři hodiny čtyři.



První dva se přihodily na černé sjezdovce a oba byly zřejmě důsledkem riskantní jízdy a následného nárazu do stromu. „V jednom z případu se jednalo o poranění hrudníku a levé horní končetiny a také otřes mozku. Lyžař neměl ochrannou helmu. Krátce poté pak došlo ke zranění muže, který utrpěl otřes mozku s krátkým bezvědomím,“ oznámil Petr Hakl, zasahující člen Horské služby Krkonoše.Prvního zraněného předali záchranáři Letecké záchranné službě z Liberce a druhého odvezla sanitka.



O chvíli později pod lanovou dráhou narazila lyžařka do sloupku oplocení. „Měli jsme podezření na poranění krční páteře. Necítila končetiny a od hlavy dolů se nemohla hýbat,“ upřesnil Hakl. Pro ženu přiletěl vrtulník letecké záchranné služby z Hradce Králové. Mezitím došlo k úrazu dalšího lyžaře, v oblasti bederní páteře. „Nestává se často, aby se na harrachovském heliportu sešly hned dva vrtulníky najednou, ale i pro dalšího zraněného musela letecká záchranná služba. Zároveň k případům dorazily i dvě sanitky z Jilemnice. Situaci jsme ale ve spolupráci se všemi složkami Zdravotnické záchranné služby zvládli,“ komentoval pondělní zásahy Pavel Jirsa.



Opět přitom varoval všechny lyžaře, aby jezdili opatrně, dávali pozor na místa, kde je mokrý, a nebo naopak zledo- vatělý sníh a neriskovali zby- tečně zdraví.



K úrazu na zmrzlém sněhu, navíc v těžko přístupném terénu musel vrtulník také v sobotu. Šestačtyřicetiletý turista uklouzl při traverzovaní ledového svahu, na silně zledovatělé stráni již nedokázal zabrzdit a spadl ze zimní skialpinistické trasy asi dvě stě metrů do údolí Bílého Labe. „Dlouhý a nekontrolovaný pád byl zakončen hlubokým sněhovým zářezem a na jeho dně byl potok, do kterého turista spadl. Během pádu se vážně poranil a sám se z koryta potoka nedokázal dostat,“ řekl Tomáš Novák, člen Horské služby, který na místě zasahoval.



Přesná poloha zraněného nebyla známa, takže záchranáři museli údolím Bílého Labe na skialpinistických lyžích a s veškerým vybavením pro zásah. „Muže jsme nalezli v korytě potoka víc jak kilometr od Luční boudy. Po vytažení z mrznoucí vody jsme mu ošetřili otevřenou zlomeninu levé nohy, zajistili tepelný komfort a připravili jej pro transport Leteckou záchrannou službou,“ popsal akci Tomáš Novák.



Vrtulník ale nemohl přistát přímo na místě nehody. „Využili jsme tedy podvěs a po naložení do vaku zraněného muže pod vrtulníkem přenesli ke stanici horské služby v Peci pod Sněžkou. Tam pokračovalo ošetření pacienta a po stabilizování jej posádka transportovala do Fakultní nemocnice v Hradci králové,“ doplnil Pavel Jirsa.



Horští záchranáři varovali před ledovkou už v pátek. Z obtížného a nebezpečného terénu svezli ten den terénní technikou tři uvízlé běžkaře. Varují i pěší. Na túry by totiž neměli chodit bez správné obuvi. „Pro zvýšení vlastní bezpečnosti by měli používat tzv. nesmeky,“ dodal náčelník Horské služby Pavel Jirsa.