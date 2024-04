Zahradnické trhy v Kuksu zaplní od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna areál hospitálu Kuks. Jako tradičně nabídnou široký sortiment balkónových i zahradních rostlin, bylinek, ovocných stromků, skalniček, kaktusů a vše potřebné pro vaše truhlíky a záhony. Barokní hospitál bude v letošním roce dějištěm řady dalších akcí, v létě bude na programu větší počet divadelních představení. Svůj termín už mají i hojně navštěvované Vánoční trhy a Vinobraní.

O Zahradnické trhy v Kuksu byl obrovský zájem. | Video: Jan Bartoš

Zahradnické trhy pořádá České farmaceutické muzeum. V pátek budou otevřené od 12 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.

Vstupné stojí 50 Kč, zlevněné pro děti nad 6 let, studenty, senioři a ZTP 30 Kč, zdarma mají vstup děti do 6 let a průvodci držitelů průkazů ZTP/P.

U příležitosti konání Zahradnických trhů na Kuksu budou v sobotu a neděli rychlíky linky R14A Pardubice - Hradec Králové - Liberec mimořádně zastavovat na zastávce Kuks od 9.50 do 18.10. Současně o tomto víkendu zahájí rozšířený sezónní provoz i linka osobních vlaků L3 Jaroměř - Liberec, která každé dvě hodiny v Jaroměři naváže na rychlík linky R10 z Prahy a Hradce Králové.

Organizátoři z Českého farmaceutického muzea připravili na sobotu a neděli tematický doprovodný program, který se bude konat v 11, 13 a 15 hodin v divadelním sále na nádvoří hospitálu.

V sobotu 27. dubna budou na programu přednášky Simony Hašanové Moc ukrytá v kvete - Prečo nepodcenovať liečivé rastliny (v 11 hodin), Daniely Suchánkové Sběr a zpracování léčivých rostlin (ve 13 hodin) a Výroba různých přípravků z léčivých rostlin (v 15 hodin).

Během neděle 28. dubna se návštěvníci můžou těšit opět na přednášku Simony Hašanové Moc ukrytá v kvete - Prečo nepodcenovať liečivé rastliny (v 11 hodin) a Kateřiny Hradiské Breiterové Nebezpečně krásné: toxické pokojovky (ve 13 hodin). Přednášející působí na Katedře farmakognozie a farmaceutické botaniky Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Další vybrané akce v roce 2024 v areálu hospitálu Kuks:

11. května: Vernisáž výstavy Patrika Rutkovského Ctnosti a Neřesti

11. května: Koncert Jany Veberové v kostele Nejsvětější Trojice

18. května: Zkus maraton Kuks

8. - 9. června: Víkend otevřených zahrad v bylinkové zahradě

15. června: Můžem i s mužem 2 divadlo

12. července: Hypnotizér na hospitálu Kuks

13. července: Zkus noční Kuks

19. července: Strašidlo cantervillské divadlo

8. srpna: Krasavci divadlo

9. srpna: Všechno je dovoleno divadlo

10. srpna: Bestiář divadlo

17. a 18. srpna: Bílá paní na vdávání divadlo

21. - 25. srpna: Theatrum Kuks festival

14. září: Vinobraní

21. září: Koncert Andrey Kalivodové

5. října: Svatohubertské slavnosti

16. - 17. a 23. - 24. listopadu: Vánoční trhy