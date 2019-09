Na sklonku léta tady proběhl pátý (osmý) ročník Putovního poháru starosty SDH, což je jedna z devíti soutěží Okrskové ligy! Jde o zajímavé klání v požárním útoku, kdy hasiči musí zdolat svah, aby se dostali k terčům. Tým žen soutěží přes 15 let a na soutěžích se mu daří, v loňském roce vyhrál pohár ligy 7. okrsku,“ připomněl starosta sboru Martin Matoušek.

V hasičské zbrojnici, na kterou byla umístěna pamětní deska ke 100 letům její výstavby v roce 1995, je tady klubovna pro dospělé, děti jí mají v bývalé budově školy. Hasiči mají výjezdové vozidlo, je jím dopravní automobil Peugeot Boxer využívají také auto Ford Tranzit, který jen také v majetku obce. Vyjíždějí k požárům v rámci katastru obce. „Naposledy jsme doplňovali vodu z potoka do jedné z mnoha cisteren při velkém požáru v obci,“ následně jsme jej likvidovali společně s ostatními jednotkami,“ uvedl starosta sboru.

Hasiči aktivně připravují množství akcí. Jedenáctým rokem uspořádali hudební festival Hájenkafest, kterého se zúčastnilo více jak 400 posluchačů, hasičský ples, sběr železa a elektroodpadu v obci, zvěřinové hody, pálení čarodějnic. Při dětském dni obce připravují několik soutěží, pro děti s bohatým občerstvením, které mají na starost maminky mladých hasičů, kteří jsou nedílnou součástí u většiny pořádaných akcí. Trhákem je fotbalový zápas „ženatí versus svobodní“, dvacet let pořádají turnaj v nohejbale, pomáhají při činnosti s mladými hasiči.

Kolektiv mladých hasičů v Horní Kalné začal aktivně závodit před více jak dvaceti lety. „Základy položil obětavý vedoucí Rostislav Mejsnar a společně s Janou Marksovou. Podařilo se z našich mladých hasičů vychovat dokonce současné vedoucí. Máme sedmadvacet dětí ve věku od čtyř do patnácti let,“ uvedla jedna z vedoucích Romana Jiřičková, které pomáhají další čtyři vedoucí. „Několik dětí nás reprezentuje v kategoriích dospělých a začlenili se do práce sboru, dvě děti studují na Střední hasičské škole, jeden z bývalých mladých hasičů Martin Grof je nyní velitelem sboru,“ upřesnila vedoucí. Mladí hasiči se účastní celostátní hry Plamen, před třemi lety postoupili do krajské soutěže. Kromě hry Plamen jezdí na mnohé pohárové soutěže a jsou zapojeni do soutěží „šedesátek“, což je závod jednotlivců na 60m s překážkami. Každoročně se účastní Mikulášského klání ve Rtyni v Podkrkonoší. Na podzim provádí úklid kolem hasičské zbrojnice a sportovního areálu. Jezdí na zimní soustředění ve Vítkovicích, kde si zdokonalují lyžařských dovedností, v létě maminky hasičských dětí pořádají letní prázdninový pobyt v Jinolicích. „Práce se nám daří i proto, že nám podle potřeby pomáhá Obecní úřad, se kterým máme nadstandartní vztahy a také nejeden obyvatel obce,“ dodal Martin Matoušek.

Věra Nutilová