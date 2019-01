Český ráj - Láká hlavně pohádkáře! Vždyť je to země vskutku pohádková.Patří k nejfrekventovanějším filmovým destinacím v Čechách.

Vyhledat ten správný exteriér do filmu, najít to správné místo jako stvořené pro zamýšlenou scénu není vůbec jednoduché. Některé oblasti jsou chudé, jiné oplývají zákoutími, že produkční jdou téměř na jistotu. Pro pohádkáře je to Český ráj. Ale nevěřte všemu, co na filmovém plátně vidíte.

Příkladem může být zhruba minutový záběr ze třetího dílu televizního filmu věnovanému 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který byl nedávno na obrazovkách. Režie ho při putování do Kostnice usadila do údolí Plakánku, pod hrad Kost.

Mimochodem Kost byla před pár týdny v obležení filmařů opět. „Natáčel se tu norský oblíbený příběh Kouzlo Vánoc. Velkofilm má být uveden do kin ještě letos," prozradil Pavel Charousek ze sdružení Český ráj.

Průvodkyně na zámku Sychrov také potvrdila, že při natáčení je zcela obvyklé stěhovat nábytek, shrnovat či naopak rozvíjet koberce a měnit obrazy. „Některé scény byste bez upozornění nepoznali, že jsou od nás," dodala.

To zdůrazňuje i Jan Macháček, kastelán na Kosti, kde se mimo jiné točil i Hannibal. V jedné z místností, kde byla ložnice chlapců, zůstal po filmařích i pěkně vyvedený kašírovaný krb, jen kouřovod nikam nevede. Ale mají tu na ně alespoň památku a dávají to turistům k lepšímu.

Adamovo lože je úzce spojeno s pohádkovým filmemPrinc Bajaja (1971, Adamovo lože, scény s mluvícím koněm).

Bozkovské dolomitové jeskyně - V prostorách jeskyně byly natočenyscény k některým dílům slovenského 13dílného TV seriáluTajomný ostrov (1984). Dále zde byly natočeny nízkorozpočtové, částečně amatérské filmy bez celoplošné distribuce (např.Potůček a Temné jezero knížete Vodomora, 2009).

Dlaskův statek, Turnov - V interiérech i exteriérech Dlaskova statku bylo natočeno několik českých filmů a pohádek, např. Rumplcimprcampr, Zvon jménem Lukáš.

Frýdštejn, hrad - Všichni milovníci filmových pohádek mají Frýdštejn spojený s filmemO princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987, scény na hradní věži, čarodějnice, nádvoří hradu).

Zámek Hrubá Skála má každý divák spojen již s klasickým českým pohádkovým filmem Princ Bajaja nebo s rodinným filmem Kočičí princ. Princ Bajaja (1971, hlavně obě nádvoří, věž, okna zámku, fontána, prostor pod zámeckým spojovacím mostem, ale i pohled ze zámku na Dračí skály podbarvený kvílením tříhlavého draka). Kočičí princ (1978, hlavními hrdiny filmu jsou děti zámeckého správce, zámek se objevuje i v exteriérových záběrech především ze spodní cesty do Sedmihorek).

Kopicův statek mnohokrát dobře posloužil filmařům, vznikly zde pohádky a filmy: např.Princ Bajaja, Princ a Večernice, Nesmrtelná teta, Jak chutná láska, Prima sezóna, Psí kůže.

Kost, hrad - Interiéry i exteriéry hradu najdete v řadě filmů a pohádek: např. Radůz a Mahulena, S čerty nejsou žerty, O ztracené lásce. Hrad Kost si zahrál v těchto filmech a pohádkách: Radůz a Mahulena (1970, scény na hradbách); S čerty nejsou žerty (1984, především hradní kuchyně, okno do vězení); Toulavý Engelbert (1973, muzikál Juraja Herze); Červený Bedrník (1999, Kost, Plakánek) - Patrick Lau, Graham Theakston, Simon Langton; O ztracené lásce (2001, TV seriál, interiéry a exteriéry hradu, efektní útěk po provazovém žebříku z hradeb); O uloupené divožence (2007, hradní nádvoří, vstupní brána); Hannibal / Zrození (2007 – horor); Kouzla králů (2008, především exteriérové záběry); Ztracený princ (2008, kromě hradu se natáčelo i v údolí Plakánku).

Sychrovský zámek posloužil našim a zahraničním filmařům jako žádný jiný široko daleko, natáčely se zde tyto pohádky a filmy: Radúz a Mahulena (1970, především scény v zámeckém parku); Zlatovláska (1973, interiéry zámku, vnitřní nádvoří, místo před hlavní bránou a park); Záhada zlatého servisu (1986, Rudolf Hrušínský, Bolek Polívka, režie: Karel Smyczek); Dobrodružství kriminalistiky (1988 - epizoda Střela s Hanou Maciuchovou a Vlastimilem Brodským v hlavních rolích, režie Antonín Moscalyk; Sedm hladových (1988, režie Karel Smyczek, účastníci „hubnoucího" pobytu v léčebně, zámecká zahrada, jedna ze síní zámku se proměnila v tělocvičnu, tlouštíci z léčebny překonávají i jednu ze zdí kolem parku); Strašidlo cantervillské (1988 – zámek se proměnil v sídlo rodu Canterville); Nesmrtelná teta (1993 - scény u venkovního zábradlí, na schodišti, v kapli); Růžový keř (1996) pohádka ČT; Kosmetička a zvíře s Timothy Daltonem v hlavní roli (1996 - interiéry zámku, místo pod schody, zámecká oslava); Romanovci (1997); Panství (1997 – 1998); The Inverse Canon (1999); Tmavomodrý svět (2000); La Cittadella (2002); The Origins of Evil (2003); Rodina – Vlast čeká (2003 - epizoda ruského televizního seriálu); Laughing watter, Hidalla (2004); Wixxer (2006 – televizní komedie o dvou policistech Scotland Yardu); S Jakubem na rybách – (2006 pro ČT); Zlatá nitka (2006 – filmová pohádka, režie Julius Matula, podrobnosti nedohledány); Nejkrásnější hádanka (2008 - kašna, interiéry zámku, zámecký park – zde např. scéna, kdy má být Matěj pověšen na stromě, vynikne také opravená zámecká oranžérie); Fišpánská jablíčka (2008, TV pohádka ČT); Ikony (2009 – historický dokument); Mise X – Stephenson (2009, hraný historický dokument); Otto Skorzeny (2009); The ultimate teenager twilight hight scool musica (2010); Josephine Anděl strážný (2010, exteriérové záběry se natáčely také na Kosti a Valečově); Rockstar (2010); Littlewoods (2010); Missing (2011, epizody zahraničního seriálu); O pokladech (2011, pohádka ČT).

Kdo by neznal čaroděje Mrakomora z pohádky Princ a Večernice, který bydlel na hradu Trosky. Zřícenina hradu si dále zahrála i ve filmu Pohlaď kočce uši a Máj. V přehledu putování za pohádkami a filmy natáčenými v Českém ráji nelze pominout asi největší symbol celého regionu – hrad Trosky. Ten se kupodivu neobjevil kromě pohádky Princ a Večernice a lyrického snímku Máj jako hlavní pohádkový hrad v žádném dalším filmu či pohádce. Pouze sloužil jako krajinná kulisa, známou siluetu vidíme ve filmech režisérky Plívové-Šimkové (především Přijela k nám pouť), ve filmu Pohlaď kočce uši a několika mála dalších. Proč tomu tak je? Vysvětlení je patrně velmi jednoduché. Jestliže se ve filmu objeví něco tak chronicky známého, jako jsou právě Trosky, filmaři natáčený příběh až příliš konkretizují a situují do naprosto konkrétního regionu. Bývá lepší nechat diváka jen drobně nahlédnout pod pokličku a neodvádět jeho pozornost. Proto se třeba na Kosti tolik točilo pouze v hradní černé kuchyni a málokdy vidíte ve filmu siluetu hradu, stejně tak je to třeba s výjimečným Humrechtem nebo Hrubým Rohozcem. Aby ale výjimky potvrzovaly pravidlo, zámek Hrubá Skála je vypodobněn ze všech stran v pohádce Princ Bajaja a silueta sychrovského zámku si zahrála v tolika filmech a pohádkách, že jen prostý seznam tvoří zajímavou součást naší historie posledních desetiletí… Odpověď na to, proč tedy ne Trosky tedy hledejme někde jinde, možná teprve ten správný film nebo pohádka na hrad teprve čekají!

Každý má ve svém oblíbeném kraji cesty a cestičky, zákoutí a pohledy, které má rád a které mu přirostly k srdci. Jestliže v Českém ráji žijete nebo se sem jezdíte toulat, jistě máte takových míst celou řadu. Trosky, Hrubá Skála, Prachovské skály, Valdštejnovo náměstí v Jičíně, Humprecht a Kost, Příhrazské a Suché skály, Valdštejn a Rotštejn, Hruboskalské skalní město a Drábské světničky, Hrubý Rohozec a Sychrov, Kumburk a Bradlec, Veliš a Libosad, Kozákov a Tábor, Semtínská a Tatobitská lípa, rebelantské zvony v Rovensku a koupání v Pelíšku či Jinolicích, ale také jičínské Muzeum hry nebo turnovské muzeum kamenářské. Pohádková země. Vskutku – pohádková. Máte chytrý telefon? Můžete využít novinku.

Díky aplikaci navštívíte filmová místa i v mobilu

Zbrusu nová aplikace nabízí ukázky scén z filmů i fotografie. Ke stažení je zdarma. Příchod do vsi Liptákov z filmu Jára Cimrman ležící, spící, okno do vězení, kde zpívala Adélka Petrovi píseň Voda, voděnka, schodiště z pohádky Nesmrtelná teta…

Oblast Českého ráje často láká filmaře českých i zahraničních snímků. Nyní můžete některá místa porovnat s fotografiemi či si pustit úryvky scén svých oblíbených filmů pomocí nové aplikace, kterou si do svého mobilu stáhnete zdarma.

Aplikaci Czech Film Trips spustili tvůrci do ostrého provozu pro platformy iOS a Android 8. června.

„Největší přidaná hodnota aplikace je porovnání reality a filmového záběru místa. Na vybraných místech si mohou turisté pustit část snímku a zároveň si prohlédnout fotografie. V motivačním textu pod článkem se dozví informace ze zákulisí natáčení. Naše motto je: Navštivte místa, která už jste navštívili a znovu je objevte perspektivou filmu," láká na výlety Jiří Dužár z CzechTourism.

Přístupů do aplikace je několik. Uživatel si stáhne zdarma aplikaci z internetového obchodu svého mobilního operačního systému. Buď si zvolí region, kam chce jet, nebo si najde konkrétní místo. Může si také vyhledat místa, která se nachází kolem jeho současné polohy. Další možnost je podívat se na seznam filmů.

„Aplikace obsahuje také výlety pěší a na kole. Těch bude v aplikaci celkem asi dvacet. Dva budou v Českém ráji. Jeden pěší a druhý cyklo. Pěší povede od Kosti, přes Plakánek do Vesce a zpátky. Ten cyklistický vede z Hruboskalska do Podtroseckého údolí, zejména kolem rybníku Věžák, kde se natáčely scény z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny," řekl Dužár.

Aplikace zahrnuje filmy, jež se točily v celé České republice. V Českém ráji je z celého balíku šest filmů. Ty nabízí dvacet lokací a pokrývají nejznámější oblasti Českého ráje Hruboskalsko, okolí Hradu Kost, zámku Sychrov, údolí Plakánek, známou filmovou vesnici Vesec u Sobotky nebo Střehom u Sobotky.

Tvůrci aplikace chtějí filmy stále doplňovat. Kromě českých obsahuje rovněž zahraniční snímky.