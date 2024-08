V posledních letech se rozmohl mezi netrpělivými motoristy nešvar. Při cestě z Poříčí do centra Trutnova si zkracovali nepopulární poskakování v koloně. Necelých 500 metrů před kruhovou křižovatkou uhnuli u Kristenssonu doleva, protáhli se asfaltkou na okraji sídliště a u Patrie se vrátili na hlavní tah městem.

S tím je teď ale konec. „Z důvodu neukázněnosti některých řidičů, kteří nebezpečně a vysokou rychlostí objíždějí kolonu na Náchodské ulici skrze úzkou komunikaci mezi bytovými domy, bude od pondělí 5. srpna část ulice zjednosměrněna.“ oznámila radnice.

Jednosměrka ve směru na Poříčí bude krátká. Měřit má asi jen 150 metrů a bude před panelovým domem se vchody čp. 341 a 342. „Většina silnice před paneláky na Smeťáku zůstane obousměrná,“ vysvětlil velitel trutnovských strážníků Radek Svoboda. Řidiči se při odbočení u Kristenssonu dostanou k tamním garážím a na malé parkoviště s točnou, ale už ne před první panelák.

K nebezpečným situacím dochází zejména odpoledne, kdy úzkou uličkou projíždí nejvíc aut. „Mnozí řidiči tam jezdí rychle, ve snaze co nejrychleji objet kolonu. Přitom hrozí, že jim může před auto kdykoliv vyběhnout dítě, zvíře nebo i dospělý člověk. Ze vchodů k silnici je to totiž jen pár metrů,“ popsal Radek Svoboda aktuální situaci.

Potvrdila to i tamní obyvatelka Margita Palková. „Vycházíme z domu přímo na vozovku. Pro děti moc nebezpečné. Kdyby řidiči projížděli sídlištěm pomalu a ohleduplně, tak OK. Ale někteří ´závodníci´ jedou více než padesátikilometrovou rychlostí, aby předjeli kolonu. Navíc jsou ještě po obou stranách zaparkovaná auta. Ta brání ve výhledu a proto se to stává rizikové,“ napsala na Facebooku.

Jednosměrka bude označena klasickými dopravními značkami. „Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení,“ dodal šéf městské policie.

Na trutnovských sídlištích jsou jednosměrky běžné už řadu let. Většinou vznikly proto, aby měli obyvatelé panelových domů kde parkovat. V obousměrných ulicích by to nebylo možné, nejsou na to dost široké.

