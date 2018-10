Vyhořelý maršovský zámek našel kupce z Čech

Horní Maršov - Nového majitele bude mít vyhořelý zámek v Horním Maršově, který zasáhl třetí srpnovou neděli v půl páté ráno rozsáhlý požár. Vyšetřovatelé našli na místě stopy po hořlavých kapalinách. "Prokazatelnou příčinou požáru bylo úmyslné jednání," konstatoval Libor Halouzka, vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru Trutnov.

Při srpnovém požáru zámku v Horním Maršově zasahovalo na místě 105 hasičů z dvanácti požárních jednotek. "Zásah byl výborně organizovaný," řekl přímý účastník Rudolf Janeček, velitel SDH Čistá v Krkonoších.Foto: Barbora Kulichová

Od ruského podnikatele Sergeje Majzuse koupí maršovský zámek společnost Nové Zálesí. Bude tak mít po delší době české vlastníky. Jak Deník zjistil, prodej je potvrzený a řeší se pouze způsob převodu financí. Cena se pohybuje pod hranicí 12 milionů korun. "Je vyloučené, aby maršovský zámek pod novým majitelem sloužil k developerským účelům," ujistil Radek Hyský, jednatel realitní společnosti Majordomos, který prodej zajišťuje. Stejně tak vyvrátil spekulace, že by šlo o pojistný podvod. Nemovitost totiž nebyla pojištěná.



BUDOUCÍ VLASTNÍK JEDNAL S PAMÁTKÁŘI

Společnost Nové Zálesí, sídlící v Praze, má podepsanou rezervační smlouvu na odkup maršovského zámku. "Vlastníkem firmy je Čech, který nyní bydlí v Praze, ale k místu v Krkonoších má citový vztah," naznačil Radek Hyský. Podle obchodního rejstříku je předsedkyní správní rady Anna Racková.

Budoucí majitelé už spolupracují s památkáři a usilují o zastřešení vyhořelého objektu před zimou. "Jejich záměrem je co nejrychlejší zazimování objektu, aby nechátral," sdělil Hyský.



"Zámek na sto procent změní vlastníka. S novým majitelem jsme se již potkali. Jednání bylo konstruktivní, vypadá to, vše je na dobré cestě. Řešili jsme zajištění objektu před zimou," prozradil Jiří Balský, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově. "Obavy máme jedině z toho, aby nepřišla brzy zima, a aby majitelé stihli najít takhle rychle dodavatele," dodal Balský. Památkáři v současné době provádějí v prostorách maršovského zámku průzkum a dokumentaci. Žádnou zásadní památku požár v interiéru nezničil. Ani nemohl. Obrazy, ani nábytek se tam nenacházely, zámek byl prázdný a dlouhodobě nevyužívaný.

RUSKÝ MAJITEL V ŠOKU

Firma Nové Zálesí projevila zájem koupit objekt v Horním Maršově už v době před požárem. "Jednání probíhala ještě dřív než došlo k požáru," potvrdil advokát Boris Vršinský, který zastupuje dosavadního majitele zámku, firmu ruského podnikatele Sergeje Majzuse. Ten byl podle svého právníka z rozsáhlého požáru v šoku. "Spolupracuje s policisty, kteří vyšetřují, kdo zámek podpálil. Má jasný zájem, aby se našel viník a byl potrestán. Poškodil jeho majetek a mohl mu zhatit prodej nemovitosti," uvedl Boris Vršinský. Sergej Majzus bude podle něj požadovat po vinících náhradu škody.



Pachatelům hrozí až šestileté vězení. "Případ šetříme v úzké spolupráci s vyšetřovatelem hasičů," řekl trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc. "Výsledky laboratorního zkoumání zajištěných stop jsme již obdrželi a pracujeme s nimi. Rovněž probíhají další úkony, směřující k objasnění celé události. Kvůli probíhajícímu vyšetřování však nemůžeme být konkrétnější," dodal.



Maršovský zámek nechal v roce 1792 postavit na místě panského domu císařský komoří Jan Berthold Schaffgotsch v pozdně barokním slohu s prvky nastupujícího klasicismu. Bertholdův pravnuk Alfons Aichelburg zámek v roce 1869 rozšířil a přestavěl v novorenesančním stylu. V roce 1945 byl zámek konfiskován, mobiliář odvezen do sběrny Národní kulturní komise. V roce 1947 jej získal místní národní výbor pro kulturní potřeby. V zámku byla nakonec zřízena internátní škola v přírodě, která ho využívala až do konce 80. let minulého století. Kulturní památkou se stal v roce 1964. Obec Horní Maršov jej prodala v roce 1997 do soukromých rukou.

Vyšetřovatelé našli stopy po hořlavých kapalinách, požár vznikl úmyslně Podle vyšetřovatele hasičů Libora Halouzky z trutnovské základny bylo prokazatelnou příčinou požáru úmyslné jednání nezjištěné osoby. Nejen podle skutečnosti, že elektriku měl majitel odpojenou od energetické společnosti. "To vylučuje vznik technické závady, například elektrický zkrat nebo přechodový odpor," vysvětlil Halouzka. "Při ohledání místa požáru jsme našli pomocí služebního policejního psa, vycvičeného na vyhledávání hořlavých kapalin na bázi ropných produktů, čtyři stopy. Ty byly odeslány k odborné expertíze a tři z nich se ukázaly jako pozitivní. Další šetření provádí policie ČR," řekl Deníku Libor Halouzka, vyšetřovatel požárů HZS Trutnov.



Do likvidace požáru se zapojilo celkem 105 hasičů, třináct profesionálních a 92 dobrovolných, a dohromady dvanáct jednotek. Nejprve byli v akci hasiči z Horního Maršova, Pece pod Sněžkou, Trutnova, Mladých Buků, Černého Dolu-Čisté v Krkonoších, Svobody nad Úpou, Žacléře a Rudníku-Arnultovic, během zásahu dorazili také hasiči z Pilníkova, Havlovic, Úpice a Hajnice. Poprat se museli nejen s rozsáhlým požárem, na jehož hasení potřebovali 232 tisíc litrů vody, ale rovněž s pětatřicetistupňovým horkem, které třetí srpnovou neděli panovalo. Čtyři hasiči utrpěli lehčí zranění. "Požár vznikl na severovýchodní straně zámku, úmyslně byl založený v odlehlejší části, aby se na něj přišlo co nejpozději a vznikla značná škoda. Jeho intenzita byla veliká, rychle postupoval a šířil se po celém obvodu půdního prostoru bývalého zámku. Ve vnitřních prostorách pod ohniskem požáru byl cítit zápach hořlavých kapalin," přiblížil situaci vyšetřovatel hasičů. Požár napáchal škodu odhadem za 5 milionů korun, uchráněné hodnoty činí 6 milionů.



"Když jsme přijeli, zámek hořel málo, ale během čtvrthodiny došlo ke vznícení, vedle nás spadla římsa," líčil přímý účastník Rudolf Janeček, velitel jedné ze zasahujících jednotek z Čisté v Krkonoších. "Při tak obrovské požární akci byl zásah výborně organizovaný, jednotky se střídaly. Náš úkol byl zajistit čerpací stanoviště. Dvanáct hodin v kuse se valila voda dvěma hadicemi na celé požářiště," upřesnil.