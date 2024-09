Jak se k vám výhrůžka dostala?

Dostali jsme ji do školní infoschránky, takže přišla do emailu ke mně a k sekretářce. Ihned jsem zvedl telefon a okamžitě informoval policii. Policisté přijeli, prohlédli školu, ale nic nenašli.

Kdy výhrůžka přišla?

Chvíli před tři čtvrtě na osm. Takže před začátkem výuky.

Školu jste tedy evakuovat nemuseli?

Ne. Všechno bylo v pořádku. Zvláštní na tom bylo to, že jsem ráno odpovídal na email z ministerstva, že situaci bereme vážně, jde nám o bezpečnost dětí, dodržujeme pravidla bezpečnosti nastavená po útoku střelce v Praze, jsme ostražití a že k nám výhrůžný email nedorazil. Chvíli potom, zhruba tak do půl hodiny, výhrůžka přišla.

Bývají podobné hrozby časté?

Za třináct let mého ředitelování je to teprve druhý případ. První se stal paradoxně v den, kdy jsem dostával od vedení města jmenovací listiny. Přinesli mi je do školy a my v tu chvíli z popudu jednoho hlupáka zrovna evakuovali školu. Byl to samozřejmě planý poplach. Tehdy to vypadalo, jako když se chce nějaké dítě vyhnout písemce. Dnes je to bohužel jiný, mnohem smutnější případ. Nechápu, jak někdo může takové zprávy psát.

Školy čelily třetím dnem výhrůžkám, policie je považuje za málo závažné Přes 490 škol dnes opět dostalo výhružný e-mail, uvedla policie na síti X. Závažnost hrozby považují policisté za velmi nízkou. Postupují jako v předchozích dnech, kdy se snažili co nejméně narušit výuku. V úterý dostaly stovky škol v celém Česku oznámení, jehož autor hrozil, že jsou zaminované. Ve středu obdržely některé školy e-mail vyhrožující výbuchem. Policie žádá veřejnost, aby sdílením na sociálních sílí podobné výhrůžky nešířila. S podobným problémem se potýkají školy na Slovensku.

Způsob hrozby je velmi podobný tomu z předchozích dní, uvedla dnes ráno policie. "Ačkoliv se nejedná o stejnou e-mailovou adresu, tak ale propojenost mezi účty podle našich informací existuje," dodala. Hrozbu nelze podle policie podcenit, postupuje proto stejně jako v minulých dnech. "Stále platí, že nechceme zasahovat do chodu škol, protože relevantnost výhrůžky považujeme za velmi nízkou," uvedlo policejní prezidium na síti X. Na objasnění případu se podílí mimo jiné Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Práci jim podle dnešního vyjádření policie komplikuje "sdílení nepodložených printscreenů z telegramových skupin českou veřejností". "Právě toto 'zaplevelení' veřejného prostoru je standardní strategií útočníku, kterou sledujeme po celém světě. Prosíme, nešiřte do svých skupin podobné výhrůžky," apelovala později policie na síti X. Na Lince bezpečí pracovníci více kontaktů v souvislosti s výhružnými e-maily nezaznamenali, řekla dnes ČTK mluvčí Michaela Klofcová. "Děti přímo v souvislosti s událostmi posledních dní nevolají ani nepíší nebo nezmiňují, že by jejich problémy, například psychická nepohoda, přímo souvisely s událostmi posledních dní," uvedla. Na lince pro rodiče podle Klofcové přibylo hovorů oproti srpnu dvojnásobně, jde ale podle ní o obecný trend, který souvisí se začátkem školního roku. V Hradci Králové dorazily výhrůžné e-maily do všech městských škol. V Liberci dnes přišel e-mail s hrozbou do 12 z 21 městských základních škol. ČTK

