Vykradl dům, když byli majitelé v cizině. Škoda je 120 tisíc korun

Úpice - Co se dalo, to vzal. To je účet za dosud neznámým zlodějem, který vyloupil rodinný dům, zatímco jeho majitelé byli v zahraničí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Poberta se domu v Úpici vloupal násilím. Policistům to v pondělí oznámila na tísňovou linku 158 jeho majitelka. "Žena to zjistila, když se s přítelem vrátila po delší době ze zahraničí," uvedl policejní mluvčí Lukšá Vincenc.



Vzniklou škodu žena vyčíslila na 120 tisíc korun. "Lapka z domu odcizil elektroniku, nábytek a další vybavení," upřesnil Vincenc. Kriminalisté případ šetří jako přečin krádež a porušování domovní svobody, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí až pět let vězení.

Autor: Pavel Cajthaml