Sobota měla pro Lucii Potůčkovou všední začátek a neobyčejný závěr. Připravovala dušičky, vyčistila gril, pracovala na zahradě. Ve čtyři hodiny odpoledne si pustila televizi s volebním studiem ČT24. Situace nabrala nevídaný spád, vyrazila z Mladých Buků do Hradce Králové do volebního štábu Pirátů a Starostů. Večer končila jako novopečená poslankyně.

Jak jste reagovala na váš výsledek ve sněmovních volbách?

Hodně mě zaskočil. Nejsem si úplně jistá, jestli mi dochází, co se stalo. Zpracovávám to. Říkala jsem si, že je vysoce nepravděpodobné, abych se ze sedmého místa a obzvlášť jako starostka malé obce dostala do Sněmovny. Nikdy jsem si nemyslela, že by bylo možné dát dohromady takové množství hlasů. Mám ale k výsledku ambivalentní postoj. V životě mi udělá zvolení strašný veletoč. Nedá se říct, že bych úplně skákala radostí. Je to obrovská zodpovědnost, přistupuji k tomu jako máma dvou dětí.

Šla jste tedy do voleb spíše s tendencí podpořit koalici Starostů a Pirátů než za vlastním úspěchem?

Přesně tak. Neměla jsem ambice jít do Sněmovny. Ale přistupovala jsem k tomu tak, že kdyby se to stalo, tak bych pozici poslance neodmítla a nenechala za sebe jít náhradníka. Myslím, že to by byla strašná zrada na lidech. Po mém tweetu, který vzbudil mediální poprask a velkou odezvu, jsem začala mít trochu strach. Pořád jsem si ale říkala, že sedmé místo je relativně bezpečné, aby se do Sněmovny dostali chlapi, kteří po ní hodně touží a hodně pro to udělali. Vyvinulo se to jinak. Na druhou stranu si myslím, že někdo za ženské, venkov a Krkonoše je ve Sněmovně potřeba.

Dostala jste v Královéhradeckém kraji nejvíce preferenčních hlasů, více než řada politiků. Jak vnímáte tento fakt?

Beru to jako obrovský závazek. Hlavně si teď říkám, abych lidi nezklamala. Udělám proto všechno. To jsou taková klišé, co? Ale tak to opravdu je. Těší mě, že jsem oslovila hodně mladých lidí, to je dobře. Možná, že i díky tomu tweetu. Ten byl velkým hybatelem. Taková je prostě doba, zrychlená. Ale byla bych radši, kdyby mě lidé vnímali spíš kvůli mému dlouhodobému postoji a dlouholeté práci pro Mladé Buky a východní Krkonoše.

Co říkáte na celkový výsledek voleb?

Za nejpodstatnější ve volbách považuji to, že poskládáme koaliční většinu, a že se do Sněmovny nedostali komunisté. To vidím jako největší úspěch. Konečně se vypořádáme s minulostí. To, že jsem se do Sněmovny dostala já nebo někdo jiný, to v podstatě není důležité. Podstatné je, jak dopadly volby celkově.

Jak u vás budou probíhat nejbližší dny?

Čeká mě reorganizace kalendáře a určitě nějaké procesní věci v Parlamentu, ale s tím nemám zkušenosti. Musím samozřejmě pokračovat v rozdělané práci v obci. To se nemůže zastavit, to je rozjetý vlak. Některé aktivity budu muset utlumit. Bude to veletoč v mém životě. Mám dvě děti, kterým je 14 a 16, nebude to jednoduché. Jsou to puberťáci, kteří potřebují doma maminku.

Co vám řekly děti na volební úspěch?

Syn z něj má radost. Je pyšný. Na druhou stranu tuší, že to bude problém, že mama hotel nebude fungovat jako doteď. Dcera to bere jako normálku ve stylu mamka pracuje pořád, takže je úplně jedno, jestli bude pracovat ještě víc.

Máte oblast, na kterou byste se chtěla ve Sněmovně zaměřit?

Určitě! Rozvoj venkova a efektivizace veřejné správy, to jsou témata, která mě dlouhodobě zajímají a chci se jim věnovat. Ráda bych dostala do místní správy smart přístup, moderní technologie a uvažování. Nůžky mezi městy a vesnicemi se rozevírají čím dál víc. Proto se chci zaměřit na rozvoj venkova, na to, aby se na vesnicích udrželi mladí lidé.