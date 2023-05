/FOTO, VIDEO/ Zábavná výletní rodinná online hra Dolnodvorské vyhlídky je novinkou letošní turistické sezony v Krkonoších. Vyvinuli ji Jakub Omrt s Davidem Lahrem z Vrchlabí, na jejím softwarovém vývoji pracovali s kolegy rok a půl.

V Dolním Dvoře byla otevřena výletní online rodinná hra pro turisty Dolnodvorské vyhlídky. | Video: Deník/Jan Braun

Online hra zavede návštěvníky na šest vyhlídkových míst v Dolním Dvoře. Připomíná, že se v horské vesnici natáčel film S tebou mě baví svět. Speciální panely zdobí fotky z komedie století a ilustrace výtvarnice Kateřiny Miler, dcery autora animované postavy Krtečka Zdeňka Milera. V digitálním kvízu turisté můžou otestovat znalosti z legendárního filmu, děti absolvují Skřítkovou hru s otázkami o krkonošských zvířatech a rostlinách.

Je potřeba mít u sebe mobilní telefon, účastníci se do hry přihlásí přes QR kód. Za správné odpovědi je čekají originální diplomy a odznaky.

„Chtěli jsme oživit stávající vyhlídková místa, abychom motivovali návštěvníky Dolního Dvora k tomu, aby si je prošli. Je to věc, která je může podpořit cestovní ruch a zájem o Dolní Dvůr,“ řekl starosta Martin Bělovský.

Syn Marie Poledňákové: Díky filmu S tebou mě baví svět přestala máma kouřit

Vyhlídky se nachází v různých částech obce. Hra je určená pro děti i dospělé. Výsledná grafická úprava a zejména celý softwarový produkt venkovních online her je dílem Jakuba Omrta a jeho vrchlabských spolupracovníků. „Online hra má lidi vytáhnout ven, aby neseděli doma, vyrazili do krkonošské přírody a zároveň se dozvěděli zajímavé informace,“ uvedl Jakub Omrt.

Na nových turistických tabulích v Dolním Dvoře jsou scény z filmu S tebou mě baví svět.Zdroj: Obec Dolní Dvůr, Jakub Omrt

Online hra je uživatelsky jednoduchá, má libovolně volitelné stupně obtížnosti. „Na jejím vývoji jsme pracovali rok a půl, hlavním programátorem byl David Lahr. Zapojili se kodeři, grafici. Hra není statická, má zakomponovaný velký administrační systém, který umožňuje správci hry průběžné úpravy,“ dodal.

Jakub Omrt s kolegy vyvinuli venkovní online hru i pro areál v Herlíkovicích a Mariánské Lázně. „Věříme, že venkovní online hry budou návštěvníky dlouhodobě bavit. Jako malí jsme sbírali měděné plíšky na turistickou hůl, teď můžou děti sbírat digitální odznaky a diplomy,“ připomněl Omrt, že za správné odpovědi čeká účastníky odměna.

Satinský, Postránecký a Nový řádili v Dolním Dvoře. Apalucha zažívá nájezdy

Výtvarnice Kateřina Miler vymyslela pro Dolnodvorské vyhlídky postavu skřítka Willyho. Nabídku obce ilustrovat nové turistické tabule s online hrou přijala s potěšením. Na samotě nad Dolním Dvorem má totiž chalupu, na kterou rád jezdil její otec Zdeněk Miler, autor slavné postavičky Krtečka.

„Můj vztah k Dolnímu Dvoru je speciální kvůli naší chalupě, na kterou jezdím od svých 12 let. Teď tam trávím hodně času. Chodí tam pravidelně jeleni. Je to pro mě ráj,“ přiznala silné pouto k Dolnímu Dvoru Kateřina Miler.

Podle starosty si chce krkonošská obec uchovat původní ráz a zůstat stranou od radikálních developerských zásahů. Je to vesnice plná horských roubenek. „Dolní Dvůr by si měl i do budoucna uchovat svoji největší hodnotu, která spočívá v relativně neporušeném charakteru jak přírodním, tak architektonickým. Domy nesou pečeť svojí doby, v porovnání s některými jinými krkonošskými obcemi je u nás zásah masivního developmentu minimální,“ nastínil filozofii Dolního Dvora Martin Bělovský.

Autor Krtečka chalupařil v Dolním Dvoře, jeho dcera chystá novinku pro turisty

Obec je spojená s natáčením legendární komedie S tebou mě baví svět. Na otevření venkovní online hry přijel z Prahy Petr Poledňák, syn scenáristky a režisérky Marie Poledňákové. V Dolním Dvoře byl poprvé v životě. „Jsem nadšený a myslím, že i moje máma by byla příjemně překvapená, že se najde iniciativní starosta, který něco takového vymyslí, zařídí a najde lidi jako Kateřinu Miler, která panely krásně výtvarně ztvárnila. Je to takové věčné připomenutí filmu. Myslím, že máma by sem přijela a přesto, že neměla žádný vztah k pěší turistice, by všech šest zastavení prošla,“ chválil Poledňák novinku pro turisty v krkonošské vesnici.

Petr Poledňák přijel poprvé v životě do Dolního Dvora, kde jeho matka Marie Poledňáková natáčela film S tebou mě baví svět.Zdroj: Deník/Jan Braun