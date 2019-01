Vyměňte řidičské průkazy, než bude pozdě

Liberecký kraj – Motoristé mezi námi by si měli dát pozor, aby stihli vyměnit svůj řidičský průkaz za novější. Nové průkazy, které odpovídají normám Evropské unie, nahradí české řidičské průkazy vydané do roku 2000. Takzvaná třetí etapa výměny má být podle plánu dokončena do konce letošního roku.

Ilustrační foto k výměně řidičských průkazů. | Foto: DENÍK/ Martin Bergman