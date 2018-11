Výměnu pneumatik hatí teplé počasí

Trutnov - Současné počasí lidi láká více k procházkám, než plnění litery zákona, který od 1. listopadu nařizuje řidičům přezout na zimní vzorek. V některých případech tak hrozí, že v případě sněhu či námrazy na silnicích vás mohou při absenci zimních pneumatik policisté pokutovat.

Činnost v jednom z pneuservisů na Královéhradecku.Foto: Deník/ Michal Fanta

Podle pneuservisů je však právě současné teplé počasí pro výměnu nejvhodnější - nejsou totiž žádné fronty. „Ale lidi asi čekají na to, až jim meteorolog na obrazovce ukáže sněhový mrak,“ uvedl jednatel pneuservisu Kuthan Zdeněk Kuthan s tím, že od začátku listopadu zatím dlouhé čekací doby nehrozí. „Ti, co jsou dbalí a zodpovědní zákona, tak přezouvají, ale moc jich není. Přezouvání tak probíhá zcela plynule,“ dodal Zdeněk Kuthan. Podobné zkušenosti mají i v pneuservisu Dědeček. „Ještě nenapadl první sníh, tak lidé otálejí. Ale až napadne, tak se zblázní nejen pneuservisy, ale i zákazníci. Čekací doba se totiž protáhne z pár hodin na několik týdnů,“ nechal se slyšet majitel pneuservisu Dědeček JF Cars Jan Fraňo.

Nejen v krajském městě najdeme širokou nabídku pneuservisů. Který je ale ten kvalitní a kde raději zařadit zpátečku? Jenže jak rozlišit, který je kvalitní a kterému se raději vyhnout, pokud chceme mít pneumatiky v pořádku? „ Zákazník si může většinou zjistit na internetu pouze ceny servisu. Některé firmy nabízejí sice nízké ceny přezutí pneumatik, ale mají předražený materiál, takže kompletní servis může vyjít i dvakrát dráž,“ upozornil na případné komplikace u přezouvání Jan Fraňo. Podle něj je ideální dát také na rady od svých známých, kteří mají s pneuservisem zkušenost. Nejdražší podnik nemusí mít nutně ty nejlepší služby.

Obloukem vyhnout by se podle odborníků měli lidé také takzvaným „garážníkům“, tedy soukromníkům, kteří nabízejí služby, ale podmínky, ve kterých pracují, jsou mnohdy žalostné. „V rámci šetření nemusí mít takový servis například potvrzení o kalibraci přístroje, na kterém se pneumatiky vyvažují,“ dodal Jan Fraňo. Podle Zdeňka Kuthana však při výběru pneuservisu u některých lidí platí příměr s výběrem restaurace: „Někdo má rád oběd z papíru a jiný zase v nóbl restauraci.“

Při výběru plášťů by jste se neměli dívat jen na cenu, ale hlavně na kvalitu. Levnější pořizovací cena se může ve výsledku prodražit. „Na méně kvalitní pneumatice najedete menší počet kilometrů a musíte dříve koupit novou,“ varoval Jan Fraňo. Rozmyslet by si zákazník měl také podezřele levnou koupi přes internet. Často se stává, že jde o čínské náhražky, které s pneumatikou mají společný pouze vzhled. Co se týče jízdních vlastnosti, tak jsou na tom špatně. „Na internetu lidé nedostanou k pneumatikám tolik informací jako v kamenném servisu. Neměli by se ostýchat přijít a zeptat se. Většina pneuservisů má různé slevové akce, nabídky a v konečném součtu se mohou dostat na lepší cenu než na internetu,“ dodal majitel pneuservisu Dědeček.

Nové zimní pneumatiky mívají hloubku dezénu okolo osmi milimetrů a lze na nich ujet přibližně 20 až 30 tisíc kilometrů. Také s nimi není problém vyjet do hor a zdolávat extrémnější podmínky jako je kluzká vozovka nebo klesání či stoupání. Naopak sjeté pneumatiky mají podstatně delší brzdnou dráhu. Důležité je rovněž správné nahuštění kol. Při přehuštění jedou gumy pouze po střední části. Naopak při podhuštění jedou zase pouze po krajích. Obojí má vliv na brzdnou dráhu a ovladatelnost vozu. Lidé by měli o 0,2 baru více nahustit pneumatiky. Správné obutí také může mít vliv při dopravní nehodě. Pokud způsobíte nehodu kvůli špatným pneumatikám, může vám pojišťovna krátit výši vyplacených peněz, případně pokud jste viník, tak je po vás vymáhat.