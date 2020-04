Do boje s globální pandemií Covid-19 je naplno zapojené také Úpicko.

Ochranné pomůcky vyrobené na ZŠ Úpice-Lány | Foto: Jakub Huček

Ochranné pomůcky vyrábí 3D tiskárna na Základní škole Úpice-Lány, potřebná plexiskla dodává úpická společnost Tisk Ofset, a.s. „Obličejové štíty putují nejen do městských organizací, ale třeba také do ordinací lékařů. Pomůcky dodáváme postupně, výrobní kapacity jsou omezené,“ vysvětluje starosta Úpice Petr Hron. „Městu jsme předali první várku, jednalo se o osmnáct štítů. Naše tiskárna jede skoro nepřetržitě, v provozu je až dvacet hodin denně,“ říká zástupce ředitele lánské školy Jakub Huček.