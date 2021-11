/HISTORICKÁ FOTOGALERIE/ Váhy z podniku Tonava (Továrna na váhy) byly dříve v každé zelenině, v Úpici se vyráběly od roku 1894. Ve fabrice pracovalo v nejplodnějších letech až 900 lidí. Ve 20. letech 20. století mířily váhy z Úpice pod značkou Kamor do čtyř světadílů. Továrna patřila po válce pod Zbrojovku Brno a Transportu Chrudim. Obrovská tradice letos skončila. Značku, know-how s výrobou vah i několika málo zaměstnanci převzala od 1. listopadu firma Sklenář z Dlouhoňovic u Žamberka. Velký tovární areál v Úpici odkoupila místní firma BP Lumen, která tam bude vyrábět kola a elektrokola.

Váhy se vyráběly v Úpici od roku 1894 do letošního roku, kdy továrna Tonava ukončila činnost. Mezi roky 1953 až 1990 pod značkou Transporta. | Foto: archiv Městského muzea Úpice

Ještě na začátku loňského roku Tonava prosperovala. Exportovala do Evropy, do Portugalska nebo Rumunska. Co se stalo se slavnou společností, která se vedle výroby vah a vážících zařízení zabývala v posledních třiceti letech také tvarováním plechů a výrobou okenních parapetů a poštovních schránek? "Firma ukončila podnikání. Ani nezkrachovala, ani není v likvidaci, ani v konkurzu. Vedlo k tomu více na sobě navázaných okolností. Jeden z nich byl covidový, další personální," nastínil situaci Pavel Hurta, člen představenstva Tonavy. "Firma skončila s čistým štítem. Není samozřejmě nikomu příjemné, že konec přišel po více než 120 letech tradiční výroby v Úpici," dodal. Tonava (mezi roky 1953-1990 Transporta) bývala největším tuzemským výrobcem vah pro obchody, kuchyně i průmyslové podniky, na vážení v mlýnech, sklárnách, chemických provozech a pro další speciální užití.