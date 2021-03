/FOTOGALERIE/ DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Devadesátiletý Antonín Mikeš je pamětníkem slavných časů, kdy se ve Zdobíně vyráběly vánoční ozdoby. Z malé obce nedaleko Dvora Králové nad Labem putovaly nejen na domácí trh, ale ve velkém se vyvážely do padesáti zemí světa, včetně USA. Zazářily například na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu, kde získaly zlatou medaili. Pro ozdoby na vánoční stromky si jezdily do Zdobína i manželky velvyslanců.

Antonín Mikeš vzpomíná na časy, kdy byl Zdobín proslulý výrobou vánočních ozdob. | Foto: Deník/Jan Braun

Antonín Mikeš byl s výrobou vánočních ozdob spjatý celý život. S profesí začal hned po škole v sedmnácti. Končil, když odcházel do důchodu. Dvacet let pracoval jako foukač skla, dvacet let jako mistr výroby. "Bavilo mě to. O to víc, že se výroba dařila, o ozdoby byl obrovský zájem u nás i v cizině. Výhoda byla, že jsem nemusel nikam dojíždět. Měl jsem fabriku u nosu. Pracovala tam i manželka, která celý život malovala ozdoby," vypráví svěží devadesátník. Výrobou vánočních ozdob podle něj žila celá vesnice.