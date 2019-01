Trutnov - Ze zdevastované ubytovny na kraji města je nová továrna. Nevyrábí se v ní ale elektronika ani součástky do aut, jako ve většině zdejších firem. Vaří se v ní jídla, která i bez ledničky vydrží extrémně dlouho - tři roky.

Rodinná firma Petr Sogela moderním způsobem dělá to, co se v domácnostech označuje jako zavařování. V továrně Expres Menu ale nepoužívají sklenice a hrnce s horkou vodou. Čerstvě uvařené jídlo sterilují ve speciálních parních přístrojích (autoklávech) a ukládají do bariérových sáčků. V nich potraviny při pokojové teplotě vydrží minimálně tři roky. „Nemusíme přidávat žádné umělé konzervační látky, emulgátory nebo dochucovadla. Jídlo je bezlepkové, zdravé a přitom chutné,“ vysvětlil Petr Sogel.



Gulášová polévka, kuře na paprice, španělský ptáček nebo svíčková. To jsou příklady jídel, která díky unikátní metodě konzervace vydrží i bez ledničky, při skladování do třiceti stupňů Celsia. „Jídlo je kompletně dokončené, stačí jen ohřát a servírovat. Oceňují to zejména rodiny na dovolené, cestovatelé, rybáři a sportovci, ale také lidé pracující v kancelářích nebo na služebních cestách,“ upřesnil marketingový ředitel firmy a syn zakladatele Adam Sogel.



Expres Menu vyrábí hotová jídla od roku 1999. V roce 2007 vyvinula vlastní originální metodu konzervace a postupně pak opustila do té doby komerčně úspěšnou, ale energeticky náročnou produkci šokově zmrazených jídel.



Dosud firma vyráběla a sídlila v menší provozovně v centru Trutnova, nyní má nový provoz v okrajové části Poříčí. Do přeměny vybydlené, zchátralé a téměř patnáct let nevyužívané ubytovny v moderní gastronomickou čtyřpodlažní továrnu vložila zhruba třicet milionů korun. „Můžeme tak rozšířit kapacitu výroby. Dosud jsme vyráběli zhruba dva tisíce jídel denně. V novém provozu budeme schopní dělat v první etapě zhruba pětinásobek, čili deset tisíc jídel na jedné směně,“ oznámil Petr Sogel při úterním spuštění provozu.



Moderní továrna umožní firmě rovněž další výzkum a vývoj nových produktů. Jeden přelomový už firma odhalila - kosmickou stravu z biopotravin. Zdravou a výživnou pastu ve stříbrném sáčku označuje jako Space Menu. „Například v produktu nazvaném Space Menu 1 je silná káva s čekankovým sirupem a rozemletým chia semínkem, energetickým nosičem je kokosový olej. Jeden sáček má asi čtrnáct set kilojoulů. Je to v podstatě kaše, plnohodnotné jídlo, které jsme vyvíjeli s ohledem na zdravou výživu a nutriční hodnoty,“ řekl Petr Sogel.



Spoléhá přitom především na zákazníky z řad „pracujících hlavou“, jak tvrdí zakladatel firmy. „Kdo nestíhá oběd, může mít v kapse náš sáček a vymačká si ho do pusy. Je to rovněž výhodné i pro sportovce, už máme poptávku dokonce z olympijského výboru,“ naznačil.



Kosmickou stravu očištěnou od všech zbytečných přísad zatím vyrábí ve zkušebním provozu, ale co nejdříve s ní chce prorazit na americkém trhu, prosadit se v Silicon Valley a dostat své výrobky i do kosmického programu USA. „Při výrobě se snažíme vytěžit z přírodních surovin pro člověka co nejvíc. Smíchají se dohromady a zpracují co nejšetrnějším způsobem, pak jsou nejhodnotnější pro lidský organismus,“ dodal Adam Sogel.



Podnik měl loni obrat zhruba třicet milionů korun. Do pěti let počítá až s desetinásobným nárůstem tržeb. Zvýší i počet zaměstnanců z nynějších patnácti na pětadvacet. Výrobky neprodává v supermarketech, ale v lékárnách, obchodech se zdravou výživou, potřebách pro sportovce a přes vlastní e-shop.