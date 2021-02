Tříčlenná sestava 43. výsadkového pluku úřadovala ve středu od rána v obecní knihovně. Začala v osm a během tříhodinového testování se nezastavila. Byl to frmol. Lidé čekali venku, do knihovny chodili na odebírání vzorků po jednom. Ve vedlejší místnosti kulturního klubu si mohli počkat na výsledky testů, které se dozvídali po patnácti minutách.

"Od začátku jsme se ještě ani na chvíli nezastavili. Lidé mají o testování velký zájem," povídal mladý výsadkář během odebírání vzorků, které frčelo v rychlém tempu. Během prvních dvou hodin se přišlo nechat otestovat v Mladých Bukách šedesát lidí, další čekali ve frontě na mraze před knihovnou.

"Šlo to rychle, nečekali jsme dlouho. Je dobře, že testování probíhá," nestěžovala si Alena Vlasáková, která přišla nechala testovat jednoho z malých synů. "Ve školce se objevil koronavirus, jeden syn ho prodělal, sama už jsem ho také měla. Proto jsem využila možnost, že se testuje v Mladých Bukách a nechala udělat testy pro druhého syna," vysvětlila, proč zamířila na provizorní odběrové místo do knihovny.

Jana z Trutnova tam přivedly pracovní důvody. "Potřebuji odjet do ciziny a v trutnovské nemocnici nebylo volné místo pro objednání na testy," sdělil.

Po jedenácté hodině si vojenský odběrový tým zabalil věci, naložil je do armádního Land Roveru a přesouval se na další místo na Trutnovsku, na druhou stranu okresu do Rtyně v Podkrkonoší. Tam na něj od půl druhé až do šesti večer čekala další várka zájemců o testování na covid-19.

Ve čtvrtek absolvuje další štace v obcích na Trutnovsku.

Mobilní týmy provedly v úterý při prvním dnu testování v obcích 260 antigenních testů, 8 jich bylo pozitivních. Nemocnice v Trutnově zvládla v úterý 285 PCR testů a 121 antigenních, pozitivních bylo 17. Nemocnice ve Dvoře Králové provedla 118 PCR testů a 60 antigenních, pozitivních bylo 17. Celkem to znamenalo v okrese Trutnov v úterý 441 antigenních testů, 42 lidí bylo pozitivních. Laboratoř Oblastní nemocnice v Trutnově vyšetřila v úterý celkem 539 PCR vzorků, z nichž bylo 195 pozitivních.