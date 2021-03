Současně se předpokládá vybudování parkovacích míst, kterých nemá být méně než 70. Developer se má zároveň podílet na revitalizaci přilehlého parku. Záměr postavit bytové domy projevila firma Brickbay SE také v Trutnově a Úpici. V Trutnově má vytipovanou lokalitu v prostoru bývalých kasáren, kde by mohlo vzniknout 60 nových bytů, v Úpici zhruba polovina na Sychrově. Potvrdili to místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych a starosta Úpice Petr Hron. Zatímco v těchto městech jsou jednání teprve v začátcích, mají informativní charakter a developer bude teprve předkládat radnicím návrh řešení situace, ve Dvoře Králové nad Labem je stav nejdál.

"Naším záměrem je postavit tři terasovitě uspořádané bytové domy v místě, kde územní plán výstavbu umožňuje. Postupujeme přesně podle procesních kroků a náležitostí. My máme zájem postavit ve Dvoře Králové 55 nových bytů. Bude na zastupitelstvu, jak o tomto našem záměru rozhodne," uvedl Matouš Spilka, projektový a obchodní ředitel společnosti Brickbay SE. "My jsme k výzvě přistoupili s veškerou vážností a studii projektu vytvořil významný architekt a urbanista Košař," dodal.

Lidé si v petici stěžují, že přijdou o parkovací místa. Vadí jim také, že nová stavba zastíní současné domy. "Žádná parkovací místa na dané parcele neexistují. Lidé tam parkují na blátivém plácku, který není parkovištěm a jedná se o plochu v majetku města. My tam vybudujeme 70 parkovacích míst, ale i to se zdá místním málo. Navíc se zabýváme řešením dopravy, kterou by mohla vyřešit jednosměrka. A zastínění výhledu? S tím se potýká snad každý stavebník," reagoval Spilka na podněty petentů a odkázal na platný územní plán schválený v roce 2004 a neexistenci žalob vůči jeho přijetí či nevypořádaných námitek při jeho projednávání.

PETICE: PŘETLAK PARKOVÁNÍ A STÍN

Občané z okolních domů, kteří sepsali petici, poukazují na skutečnost, že městský pozemek v současné době lidé využívají jako parkoviště osobních i dodávkových vozidel. "Své automobily zde parkují nejen obyvatelé přímo přilehlých ulic, ale i obyvatelé obecních domů z nábřeží Benešova. Tito obyvatelé nemají jinou možnost, kde vozidla parkovat. Při výstavbě bytových domů tak dojde ke vzniku velkého přetlaku na parkovací místa v lokalitě a ke zvýšení provozu na místních komunikacích, které tomu nejsou dostatečně přizpůsobeny," stojí v petici.

Podle autorů petice by výstavba bytových domů značně narušila a znehodnotila bydlení desítkám rodin z přilehlého bytového domu, kde je převážná část bytů jednostranně orientována na západní stranu. "Bytové jednotky umístěné na severní straně dotčené parcely mají okna orientovaná převážně na jih. Výstavbou by tak došlo k přílišnému zastínění všech těchto stávajících bytových jednotek," namítli petenti.

STUDIE SE STALA TERČEM NEBÝVALÉ KRITIKY

Podle starosty Dvora Králové Jana Jarolíma je ve městě nutnost nové bytové výstavby tématem dlouhá léta. "Prezentovaná studie se stala ještě před svým zveřejněním terčem petice i nebývalé kritiky na sociálních sítích. To, že budoucí investor nabízí v rámci projektu i současné vyřešení neutěšené situace s parkováním v celé lokalitě Berlínku, tedy včetně financování dořešení parkování i pro stávající obyvatele oblasti, že součástí jeho projektu je i kompletní revitalizace přilehlého parku a dětského hřiště, se bere zřejmě jako samozřejmost," řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Starosta připomněl, že věc zatím není vůbec rozhodnutá a zastupitelstvo o ní bude teprve jednat. "Vyzývá se k pátrání po referencích společnosti, po skutečných majitelích. Zjišťuje se, kde společnost daní své příjmy. Dokonce se spekuluje o tom, že rada města ve svém rozhodování o doporučení odsouhlasení předložené studie zastupitelstvu postupovala netransparentně nebo zaujatě. Všechno toto považuji za nesmysl a bohužel hlavně za hloupý komunální politický boj," poznamenal Jan Jarolím.

OPOZICE CHCE ZRUŠIT VYPSANÝ ZÁMĚR

Opozice bude požadovat zrušení stávajícího záměru a nové zveřejnění záměru na dobu alespoň 5 měsíců. Nelíbí se jí, že v průběhu vyvěšení na úřední desce došlo ke změně zadávacích podmínek a zkrácení termínu na 30 dní. "Jedná se o největší bytový projekt minimálně za poslední dekádu a město by proto k němu mělo přistupovat co nejprofesionálněji," vyjádřil se za místní sdružení ODS Vít Zlámal.

Záměr bytové výstavby na Berlínku by podle něj měl být rozšířen mezi co největší počet potenciálních investorů. "Pouhé zveřejnění na úřední desce opravdu nepovažujeme za dostačující. Záměrem města by mělo být získat co nejvíce potenciálních investorů a jejich návrhů, aby si město mohlo vybírat. Nejpozději poté, co budou shromážděny návrhy investorů, by mělo město přizvat veřejnost, především lidi, kteří v lokalitě bydlí, aby se k jednotlivým návrhům vyjádřili a nemuselo pak docházet k sepisování protestních peticí," navrhla opozice.