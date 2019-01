Hradec Králové - Ochránci přírody našli v lokalitě vzácnou žahalku čtyřskvrnnou, kterou považovali desítky let za vyhynulou

Žahalka čtyřskvrnná | Foto: www.biolib.cz

Nečekané zpoždění může nabrat plánovaná stavba skladů oceli firmy ThyssenKrupp Ferrosta v Březhradu. V lokalitě, kde by měly haly vyrůst, objevili odborníci vzácný druh drobné vosy, kterou považovali již téměř půl století za vyhynulou.

„Je to velmi čerstý nález. Žahalku čtyřskvrnnou se podařilo objevit 3. července. Dřív to určitě nešlo, protože se teprve začátkem tohoto měsíce začínají líhnout,“ vysvětlila Blanka Mikátová z hradecké pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle Davida Čípa z organizace Jaro Jaroměř bude záležet na tom, jestli žahalka patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů. „Pokud by to tak bylo, tak by investor musel získat výjimku ze zákona. Kdyby ji nedostal, mohlo by to pro něj znamenat i pozastavení nebo zdržení investice,“ potvrdil vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Miroslav Krejzlík.

Nález vzácné vosy překvapil také zástupce firmy ThyssenKrupp Ferrosta. „Nedošlo k porušení domovní svobody, když na pozemcích došlo ke sběru dat bez vědomí majitele?“ podivil se mediální konzultant firmy Miroslav Fořt.

Thyssen nyní pracuje na studii o vlivu stavby na životní prostředí, kterou před časem firmě vrátil krajský úřad k dopracování. Zatím není jasné, zda bude muset žahalku čtyřskvrnnou v dokumentaci zohlednit.

„Těžko říct, jak to zasáhne do celého procesu. Každopádně opravenou studii chceme v nejbližší době předat kraji. Pokud všechno půjde dobře, tak by sklady mohly být hotové do dvou let,“ řekl jednatel ThyssenKrupp Ferrosta Radek Miláček.

V pravý opak věří obyvatelé Březhradu, kteří proti stavbě od začátku bojují.

„Vosu chceme použít jako další argument ve snaze proti schválení změny územního plánu, která by Thyssenu umožnila stavbu. Také jsme společně s organizací Orlice požádali magistrát o vyhlášení lokality jako významného krajinného prvku. Žádné rozhodnutí zatím nepadlo,“ uvedla předsedkyně občanského sdružení Za zdravý a bezpečný Březhrad Dana Pavlíčková.

Žahalka čtyřskvrnná je parazit malých zlatohlávků, v Březhradě zřejmě zlatohlávka huňatého, jehož výskyt je z lokality známý. Samičky ochromují jejich larvy a kladou do nich vajíčka. Larva nejdříve žije na povrchu hostitelské larvy, později proniká do hostitele a zabíjí ho. Kuklí se vedle larvy hostitele.

„Dospělí jedinci hmyzu se vyskytují jen v období několika týdnů nebo měsíců a v té době bývají dobře viditelní,“ dodala Blanka Mikátová.