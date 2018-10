Vyzkoušeli nejpálivější papriky světa. V Indii slouží jako ochrana proti slonům

Malá Úpa - Jak moc pálivé dokážou být papriky? Na vlastní kůži (jazyk) se o tom přesvědčili odvážlivci, kteří se při sobotní Maloúpské vařečce zapojili do soutěže o největšího ohniváka. Vyzkoušeli deset ostrých paprik. Tři poslední patřily k těm vůbec nejsilnějším na světě.

Závěrečná chilli lahůdka Caroline Reaper původem z americké Jižní Karolíny, přezdívaná karolínský rozparovač, po které už i vítěz utíkal od stolu, byla v roce 2013 zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpálivější paprička na světě. A taková Bhut Jolokia Red, dlouhou dobu uznávaná jako nejpálivější paprika světa až do roku 2007, se používá v Indii jako koření, homeopatický lék na žaludeční onemocnění i jako ochrana ve vedrech, když zvyšuje pocení a snižuje tím teplotu organismu.

V severovýchodní Indii se dokonce rozmazává na ploty nebo se přidává do dýmovnic k ochraně proti divokým slonům. Jako zbraň se využívá v kouřových granátech a jako velice účinný pepřový sprej.



PAPRIKY ZAPÍJET MLÉKEM

Lukáš Rusnok z Trutnova vydržel nejvíc, nejlepší světové kousky dokázal rozkousat a poslat do boje s útrobami vlastního těla. „Uvidíme, jaký budu hrdina zítra ráno,“ rozesmál se. „Po pravdě, při soutěži mě to tolik nepálilo. Až teď po jejím skončení to začíná. Je to taková sinusoida nahoru dolů a trochu se bojím, co bude dál,“ koulel slzavýma očima největší Maloúpský ohnivák.

Ostrá jídla nevyhledává, ani se nikdy podobné soutěže neúčastnil. V sobotu se nechal vyhecovat kamarády. „Šel jsem se radši podívat dopředu, co všechno za papričky se bude jíst. Některé měly příjemné chutě, jedna z nich měla třeba citrónovou příchuť. Poslední dvě už byly jenom o tom rychle je sníst, spolknout a čekat, co přijde,“ přiznal Lukáš Rusnok.

Při konzumaci nejžhavějších chilli papriček si dával pozor, aby bral do rukou pouze stopku a nepřenesl pálivost na ruce. To by mu mohlo způsobit nepříjemné potíže v praktickém životě. Pravidelně je zapíjel mlékem, kterým neutralizoval pálivé účinky. „Kdo si myslí, že uhasí pálivou papriku vodou, dělá chybu. Na zapití je skutečně nejvhodnější mléko či alkohol, dobré je zajíst papričky jogurtem, sýrem nebo jiným mléčným výrobkem. Pálivost po nich odchází,“ vysvětloval Martin Poláček, který moderoval soutěž v pojídání pálivých papriček. Jsou jeho hobby, pár jich pěstuje doma. Světové značky pořídil přes internet, kde jsou běžně dostupné. A nejsou ani drahé, nejpálivější odrůdy vyjdou na 25 až 30 korun za kus.



VYUŽITÍ V MEDICÍNĚ

„Chilli papričky zažívají v poslední době boom, proto jsou dostupné. Lidé je rádi zkoušejí. Když se jejich užívání trénuje, můžou mít blahodárné účinky. Ve větším množství však můžou být pro laika nebezpečné,“ připomněl Martin Poláček. Podle něj, jako zkušeného pěstitele, se používají v medicíně k ředění krve, při zažívacích a žaludečních potížích, jako prevence srdečních chorob, diabetu a žaludečních vředů, proti sraženinám i cholesterolu. „Šíleně pálivé papriky se používají také jako lokální anestetikum v kožním lékařství. Capsaicin, což je rostlinný alkaloid, který je zodpovědný za pálivou chuť papriky, začali vědci zkoumat při vývoji léku na rakovinu, protože dokáže tlumit centrum napadených buněk. Třeba nás jednou budou chilli papričky zachraňovat,“ namítl.



Konzumovat by se každopádně měly v rozumné míře. „Není dobré sníst větší počet na posezení, to může být hodně riskantní. Není vhodné naběhnout bez tréninku na nejpálivější papriky. Hodně zvyšují tlak a srdeční aktivitu, metabolismus se rozjíždí strašně rychle a srdce to nemusí vydržet. Je opravdu vhodné počínat si opatrně. Soutěže v jejich pojídání by měly být pod dohledem zdravotníků. Může dojít k nebezpečným situacím. Když se to přežene, není to sranda,“ upozornil specialista na chilli papričky.



TOP 3 NEJPÁLIVĚJŠÍ CHILLI PAPRIČKY V SOUTĚŽI V MALÉ ÚPĚ

1. Caroline Reaper (země původu USA, Jižní Karolína), nejpálivější paprička na světě 2013

2. Trinidad Moruga Scorpion (Trinidad a Tobago, ostrov Trinidad), nejpálivější paprička na světě 2012

3. Bhut Jolokia Red (Indie, Bangladéš) nejpálivější paprička na světě až do roku 2007