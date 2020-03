Fotografie vás či celé rodiny/skupiny v rouškách posílejte jednoduše na email: reporter.krkonossky@denik.cz případně přes náš Facebook, děkujeme.

Výzva: DĚKUJEME, DÁME TO! Pošlete i vy svůj vzkaz hrdinům dnešní doby



Řada povolání má v těchto dnech mnohem více práce. Lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, vedení samospráv, pracovníci sociálních ale také prodavači, řidiči prostředků veřejné dopravy a mnozí další. Ti všichni pracují s nasazením, často s únavou a vypětím, aby se současnou situaci podařilo zvládnout co nejlépe. Připojit svůj FOTOvzkaz (viz. ukázky níže) pro ně můžete nyní vy!



Chcete poděkovat někomu, kdo vám v současné situaci pomohl? Nebo podpořit lidi v konkrétních povoláních, kteří v těchto dnech pracují pod velkým fyzickým i psychickým vypětím? Či jen vzkázat ostatním lidem, že situaci jako společnost zvládneme a překonáme? Opět využijte email reporter.krkonossky@denik.cz!