Sedmnáctiměsíční samec antilopy koňské Mateo dorazil do Podkrkonoší ze Zoo Liberec. „Měl by se stát novým chovným samcem našeho stáda,“ komentuje zoolog Luděk Čulík. Antilopa koňská patří k relativně vzácně chovaným a náročným druhům antilop. Má nebývale nebojácnou povahu a v případě ohrožení neváhá na nepřítele zaútočit. To je pro antilopy neobvyklé.