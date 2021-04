Ředitel prolomil mlčení, které rebelii školy doprovázelo od samého začátku. Své rozhodnutí zveřejněné na webu školy vysvětlil tím, že škola není „testovacím centrem“. „Vydaná mimořádná opatření a metodické pokyny staví ředitele škol do absurdní pozice, ve které mají některým dětem zakazovat chodit do školy, rodičům odpírat jejich základní práva a z učitelů dělat zaměstnance testovacího centra,“ vysvětlil své rozhodnutí.

I nadále trvá na dosavadním nastavení školy směrem k testování. „Testování dětí nechávám na rozhodnutí rodičů. Pouze trvám na tom, aby rodiče vyjádřili svůj případný nesouhlas s testováním písemně. Nošení roušky ve třídách nechávám na rozhodnutí rodičů. Trvám na jejich nošení ve společném prostoru školy,“ doplnil Semecký.

Na podporu ředitele vznikla petice, iniciovaná několika rodiči dětí navštěvujících inkriminovanou školu. Tisíce lidí z celé republiky mu vyjádřili podporu. Petičníci zcela souhlasí s vyjádřením ředitele, někteří jej titulují dokonce coby chloubu národa. „Děti mají právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají vzdělávat děti,“ prohlásila Martina Wittmayerová z petičního výboru.

Petice vznikla ve čtvrtek 15. dubna a podpisy v její elektronické podobě přibývají raketovým tempem. V pátek ráno petici elektronicky podepsalo cirka 1 200 lidí, hodinu po poledni jich bylo už přes 3 tisíce, v 15 hodin už 4 tisíce. Rozhodnutí Ivana Semeckého podpořili podpisy lidé nejen ze Semil, Turnova, Jablonce nebo Liberce, ale třeba i z Prahy, Hodonína, Plzně nebo Třince. „Jako lékař a havlista oceňuji statečného muže. Důvodem, proč nemohly děti chodit do školy, byla jen ješitnost fanatických vědců a zbabělost politiků,“ podpořil svůj podpis komentářem Jaroslav Konečný z Liberce.

Na škole proběhla v týdnu kontrola státního zdravotnického dozoru. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS) zaslala do školy protokol z kontroly, k němuž má ředitel možnost se vyjádřit či podat námitky. „Pokud bychom objevili nějaké onemocnění, které by pocházelo z kontaktů z této školy, tak bychom přistoupili k možnosti omezit její provoz," dodala mluvčí KHS Zuzana Balašová. Podle ředitele KHS Vladimíra Valenty škola porušila dva zákony, a to pandemický zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví. Škole teď hrozí pokuta ve výši až tři miliony korun.

Nadšení nepanuje ani u zřizovatele školy, tedy města Semily. „Jako zástupce zřizovatele samozřejmě musím trvat na dodržování vládních nařízení, lidsky ale krok školy chápu. Waldorfská škola má přece jen jiný program než základní školy klasické, rozvíjet jak intelektuální schopnosti žáků, tak manuální zručnost,“ sdělila starostka Lena Mlejnková. Město proto svolalo mimořádné zasedání školské rady, která postup školy odmítla.



V pondělí 19. dubna bude o budoucnosti ředitele Waldorfské školy Semily jednat rada města. Ta může rozhodnout o odvolání Ivana Semeckého z funkce.