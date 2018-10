Webrovkafest opět pomůže opuštěným dětem

Trutnov - Pořadatelé Webrovkafestu z Trutnova zveřejnili program charitativního festivalu, jehož sedmnáctý ročník se uskuteční v sobotu 17. listopadu od 14.30 hodin na Klučance v obci Dědov u Teplic nad Metují. Pořadatelé z výtěžku akce od roku 2002 pravidelně spolufinancují zážitkové pobyty pro děti z různých dětských domovů a sociálně slabých rodin.

Kapela Narajama.Foto: archiv pořadatelů

Letošní ročník je oslavou padesátých narozenin hudebníka a moderátora, který je původem z Trutnova, Pepy Lábuse. Kromě oslavence, který vystoupí sólově i se svou kapelou, je připravena celá řada hudebních lahůdek. Hlavní hvězdou charitativní přehlídky je kyjovská skupina Narajama, kterou mohli slyšet Trutnované na letošním Jazzinci.



Jaký bude letošní program? "Akci zahájí na hlavní scéně divadelní spolek Krychličky autorským představením TN Zabijáci, na motivy filmu Natural born killers (1994). Hudební přehlídku odstartuje v 16 hodin dechový soubor HF Band, následovat bude kapela z blízkého okolí - Sunday Jam, dále tradiční alternativně rocková Poslední lež, koncert oslavence Pepy Lábuse a SPOLu, dále zmíněné Narajamy, vystoupí i minibigband Cémur šámur, regionální Heebie Jeebies a program hlavního pódia uzavře thrash-metalová formace Social Error.

Na sklepní scéně Klučanky se představí Pepa Lábus také jako folkový písničkář, následovat budou tři sety další letošní hvězdy - Omnionu, což je sólový projekt multi-instrumentalisty a skladatele Tomáše Reindla, a před koncem tradičně rozezní podzemí mistr bluesové kytary Václav „Bahňous“ Blabolil. Úplný závěr akce bude patřit trutnovským Colorsound, kteří budou sázet své sety až do kuropění. Celým festivalem provedou Tomáš Grohregin a Martin Halaxa," přiblížil dramaturgii festivalu jeho duchovní otec Vojtěch Lábus.



Všichni účinkující vystoupí buď pouze za cestovní náklady, nebo za výrazně snížený honorář. Jak Vojtěch Lábus připomněl, Webrovkafest za dobu trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak 450 000 korun, jen loni činil výtěžek 46 tisíc 620 korun.



A jak se lidé do místa akce dostanou? "Co se týká dopravy, pořadatelé znovu vyjednali s Českými drahami dočasné zprovoznění vlakové zastávky Dědov, kde budou kromě zrychlených vlaků všechny ostatní z obou směrů zastavovat. Po skončení akce přistavený autobus návštěvníky rozveze do Broumova, Náchoda a Trutnova. Děkujeme všem partnerským městům, firmám, živnostníkům i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět podařilo dopředu pokrýt všechny náklady spojené s organizací této akce. A samozřejmě návštěvníkům festivalu za to, že jim není lhostejný osud dětí bez rodičů a ze sociálně slabých rodin," uzavřel Vojtěch Lábus.