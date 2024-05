Lidé už se můžou registrovat do jejich ordinací. Ty vybudovalo město v horní části Palackého ulice na místě bývalé prodejny ovoce a zeleniny a skautské klubovny, pod bývalou restaurací Na Pražské. Nové ordinace mají kapacitu tři až čtyři tisíce pacientů. Lékaři zatím přijímají každého, kdo o to bude stát. Lidé mají možnost rezervovat si termín k registraci v ordinaci přes webové stránky ordinacetrutnov.cz, kde najdou podrobný návod.

Pro Jakuba Vomáčku znamená stěhování do Trutnova návrat do rodného města. „Do konce května jsem vojákem z povolání a v Trutnově není vojenský útvar, proto jsem musel svůj služební poměr s armádou ukončit. Rozhodování mi také velmi ulehčil přístup města Trutnov, které přišlo se zajímavou nabídkou,“ uvedl Jakub Vomáčka.

Rodák z Trutnova Jakub Vomáčka dosud pracoval jako praktický lékař v Praze na oddělení hyperbarické medicíny Ústavu leteckého zdravotnictví, Pavel Štolba v ordinaci praktického lékaře, která je součástí 24. základny dopravního letectva Praha - Kbely, v klasické ambulanci pro vojáky z povolání, občanské zaměstnance i civilní obyvatelé žijící v této části Prahy. „Změna to jistě bude velká. Věřím ale, že to bude změna k lepšímu jak v pracovním, tak osobním životě,“ řekl Pavel Štolba.

Ačkoliv primární odpovědnost za síť zdravotních služeb mají zdravotní pojišťovny, při nedostatku praktických lékařů se chopilo iniciativy město. V loňském roce bylo bez registrujícího praktického lékaře zhruba 2,5 lidí v Trutnově. Díky schváleným zásadám na podporu získávání strategických profesí mohla trutnovská radnice využít několik forem pomoci. Patří mezi ně podpora bydlení, podpora v provozování činnosti a převzetí závazku.

Právě třetí možnost využili dva noví praktičtí lékaři. S městem uzavřeli smlouvu, podle které Trutnov převzal jejich závazek vůči zaměstnavateli, v tomto případě Armádě ČR. Město jim poskytlo prostor k vykonávání lékařské praxe, když opravilo nevyužité provozovny v Palackého ulici. Lékaři se na oplátku zavázali, že budou provozovat ordinace minimálně 11 let, a to alespoň 200 dní v roce. Otevření dvou nových ordinací znamenalo pro město investici necelých 6 milionů Kč. Částka se skládá z přestavby prostor na ordinace, převzetí závazku k Armádě ČR, dotace na vybavení ordinací v rámci zásad podpory strategických profesí města.

Využijí virtuální sestru Emmy

„Pro mě byla nejdůležitější skvělá nabídka města, která nám umožňuje vytvořit úplně nový projekt s velkým potenciálem. Zároveň bych do toho ale nešel bez svého kolegy,“ přiznal Pavel Štolba.

„Nejdříve jsme absolvovali nezávazný rozhovor se zastupiteli Trutnova, kteří přišli s velmi zajímavou nabídkou podmínek práce. Mohu říct, že již po prvním rozhovoru jsme si byli jistí, že praxi v Trutnově otevřeme. Otázkou tak bylo jen to, jak rychle se nám to povede. Na podzim minulého roku jsme podali žádost o ukončení služebního poměru a pustili se do zřizování nové ordinace,“ popsal Jakub Vomáčka, jak námluvy s Trutnovem probíhaly.

Zdroj: Youtube

„Založení nové ordinace pro nás byla výzva a musím přiznat, že jsem vděčný za to, že jsem na to nebyl sám. Při vyřizování žádostí jsme s Pavlem stále chodili do práce, tudíž nám moc volného času nezbývalo,“ dodal mladý lékař.

Vedle klasické sestry budou využívat i virtuální sestru. „Sestra Emmy bude pouze ulehčovat práci sestře i nám. Jejím prostřednictví bude možné se objednávat na termíny kontrol, zasílat požadavky na předpis chronické medikace a další. Požadavků, které s pomocí Emmy můžeme vyřešit na dálku, je spousta. Vše je ale podmíněno i pravidelnými kontrolami v naší ordinaci,“ objasnil Pavel Štolba.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů Trutnovska Tamary Hynkové stát dlouhodobě podcenil situaci s nedostatkem praktických lékařů. „Navíc v Česku máme nejvyšší počet kontaktů pacienta s lékařem v Evropě. Nicméně současné ministerstvo zdravotnictví, krajský zdravotní rada Zdeněk Fink i zdravotní pojišťovny si jsou tohoto stavu plně vědomi. Situace se řeší navýšením peněz pro rezidenční místa a dotačním programem pro studenty,“ řekla Hynková.

Splněný sen. Hrad Vízmburk táhne, středověké nálezy mají nové místo v Úpici

Ta vnímala velmi pozitivně iniciativu města Trutnov, které investovalo bezmála šest milionů korun do angažování nových praktických lékařů. „Problém vznikl v minulosti a nyní vyplaval na povrch. Byla to je otázka času. Určitě nejsme sami. Podobná či mnohem horší situace je na Vysočině, v jižních Čechách, na severní Moravě. Řešením ale není jednorázová dotace pro praktika z jiné oblasti, který zde setrvá jen dočasně. Řešením je výchova mladých lékařů, kteří se v našem oboru budou cítit sebevědomě a budou náležitě ohodnoceni. Primární péče je přece základním kamenem našeho zdravotnictví,“ zdůraznila předsedkyně Sdružení praktických lékařů Trutnovska.

Lze očekávat, že problém s nedostatkem praktických lékařů bude dlouhodobější. „Problém budeme řešit následujících tři až pět let, než si vychováme nové kolegy. Správná cesta je většinou zdlouhavější a složitější. K tomu je třeba všem vysvětlit, že doba socialistických obvoďáků je snad pomalu za námi. Dnes chceme sebevědomé a velmi dobře vzdělané praktiky s širokými možnostmi kompetencí, s možnostmi dalšího vzdělávání a jejich zapojení i do nejrůznějších mezinárodních i vědeckých organizací. Podobné problémy jsou ale i v dalších zemích Evropy. Věřím, že v budoucnu se Trutnov a možná celý Královéhradecký kraj stane místem s nejlepší primární péčí v republice, ne-li v Evropě,“ dodala Tamara Hynková.

Starosta Trutnova Michal Rosa k angažování dvou nových praktických lékařů:

„Poté, co v Trutnově skončilo několik praktických lékařů a my jsme si uvědomili, že si s tímto problémem, který přísluší především pojišťovnám, budeme muset poradit sami, jsme začali připravovat několik opatření. Prvním z nich bylo přijetí zásad podpory strategických profesí. Ty pomáhají překonat překážky na vstupu do oboru popřípadě se stěhováním do Trutnova. Souběžně jsme zahájili projektovou přípravu a realizaci dvou ordinací v Palackého ulici. Tímto krokem jsme chtěli především ušetřit čas. Čas mezi chvílí, kdy lékaře seženeme, do chvíle, kdy ordinaci otevřou. Na otevření ordinací dvou mladých lékařů, ke kterému dojde začátkem června, se stejnou měrou podílela obě opatření. Třetím krokem je podpora rezidenčních míst, na kterých se praktičtí lékaři před vstupem do oboru vzdělávají. Toto opatření je dlouhodobé a jeho efekt se ukáže teprve v delším časovém horizontu.“

Mohlo by vás také zajímat: Tímhle poštu zničí, zlobí se lidé na Trutnovsku. Místo na pobočku do dodávky