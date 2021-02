"Sám jsem zvědavý, jak budou kontroly vypadat. Když mě policisté zastaví, tak jim potvrzení, podepsané panem starostou, ukážu," říká Pavel Řehák.

Trasa mu zabere od domova v Nové Pace až k vrchlabskému zámku, kde sídlí městský úřad, sotva půl hodiny. Do práce jezdí na osmou hodinu. V zimě mu to trvá trochu déle, chvilku času mu totiž zabere, než zbaví auto sněhové pokrývky. "Před osmou hodinou bývá situace na silnicích klidnější. Horší to bude kolem šesté ráno, když pojedou dělníci na ranní směnu do škodovky. To asi bude hodně zajímavé," předpokládá.

Rozhodnutí vlády o nutnosti doložit účel cesty vnímá jako fakt. "Více mě děsily návrhy, které by spojovaly cestu do zaměstnání s povinným antigenním testem," přiznává.

Ve čtvrtek vydával potvrzení jak pro zaměstnance úřadu, tak pečovatelky, které jezdí posílit sociální služby na Benecko, což už je přes hranice okresu. "Máme také pracovníky, kteří se do Vrchlabí přistěhovali, ale mají trvalé bydliště na jiném místě východních Čech," doplňuje.

Lidé chtěli podle tajemníka vrchlabského úřadu především vědět, jestli se dostanou do práce. "Jsme trochu otrlejší, hodně se to tady promořuje. Velká část lidí už má nákazu za sebou. Snažíme se udržet chod úřadu, aby fungoval normálně i v omezených hodinách," řekl Pavel Řehák.

Až v pátek ráno pojede do práce, bude to poprvé, kdy zažije policejní kontroly na hranicích okresů. Potvrzení o zaměstnání bude muset mít s sebou.