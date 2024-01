/FOTO, VIDEO/ „Dříve se chodilo do Tmavého Dolu za trest, tahle pověst se úplně změnila. Zaměstnanci i klienti se tady mají opravdu dobře," říkají ošetřovatelky Domova sociální péče v Tmavém Dole. Krajské zařízení šokovala kauza ředitele Antonína Stanislava, která vyústila v jeho rezignaci. Deník zjišťoval, jak se k situaci staví zaměstnanci a jak fungoval domov v posledních dvou letech, kdy ředitel Stanislav zároveň působil na ministerstvu spravedlnosti jako politický náměstek.

Antonín Stanislav rezignoval na funkci ředitele Domova sociální péče v Tmavém Dole. Zaměstnanci se za něj postavili. | Video: Deník/Jan Braun

„Mrzí nás, že pan ředitel odchází. Udělal pro nás hodně a stál za námi. Moc bychom si přály, aby zůstal a dál s námi spolupracoval,“ tvrdí předsedkyně odborové organizace Ivana Šidlíková, která pracuje v Tmavém Dole v přímé péči na ošetřovatelském úseku.

To však není možné. Antonín Stanislav rezignoval k 31. lednu 2024, rada Královéhradeckého kraje už vypsala výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku a od 1. února pověřila řízením pověřila jeho vedením Martina Scháněla, ředitele Domova důchodců Černožice.

Náměstek ministra už nebude řídit domov pro seniory. Vysvětlil odchod a chyby

Kauza, se kterou přišel server Seznam Zprávy, poukazovala na souběh funkcí náměstka ministra spravedlnosti a ředitele domova pro seniory, dělení zakázky a chyby při zaregistrování smluv za dodání počítačového vybavení, dodávky lehkého topného oleje, zaměstnávání Stanislavova otce nebo přidělení zakázky jednomu ze zaměstnanců domova, který současně disponuje živností na stavební a zemní práce. Stanislavovi zároveň uškodilo, že se dlouho ke kauze nevyjadřoval. „Proslavil“ se i tím, že se po jednání zastupitelstva ve Rtyni v Podkrkonoší schoval před reportérkami. Až v pondělí 15. ledna, dvanáct dní po oznámení rezignace, promluvil na setkání s novináři a detailně vysvětlil všechny problematické případy.

Zaměstnanci se za ředitele postavili. „Kauza nám vadí. Doteď jsme z toho vykulené. Podle mě je to lynč na pana ředitele,“ říká ošetřovatelka Kateřina Plumakis a dodává: „Nepociťujeme, že by se v domově dělo něco špatného. Naopak je tady klid a pohoda. Funguje to dobře. Péče je nadstandardní. Stačí se podívat, co se v posledních letech vybudovalo.“ Na mysli má investice za bezmála čtvrt miliardy korun, díky kterým se postavila především úplně nová budova a další se opravují. „Bydlela jsem 35 let ve Rtyni. Když táta zlobil, tak jsem ho strašila, že půjde na „Tmavák“, protože kdysi to byl odstrašující případ domova důchodců. Teď se sem lidi hrnou a aby se do domova dostali, musí do pořadníku,“ líčí Kateřina Plumakis.

Tmavý Důl opravdu není zrovna místem, které by mělo genius loci. V minulosti to byl uhelný důl Zdeněk Nejedlý II a jedenáct let komunistický lágr, v němž v tvrdých podmínkách umírali lidé. V obávaném nápravně pracovním táboře vyhaslo mnoho lidských životů. V místech dnešního areálu domova důchodců trpěli v období let 1954 - 1965 vězni, odsouzení zpravidla za protistátní činnost. Rolníci, živnostníci, dělníci, příslušníci armády, politicky nepohodlná inteligence, církevní představitelé, věřící laikové nebo lidé, kteří se pokusili o útěk za hranice.

Tmavý Důl se pyšní moderním zařízením pro seniory. Jedno lůžko stojí přes milion

V posledních letech se však místo, ukryté hluboko v lesích Jestřebích hor, proměnilo k lepšímu. „Domov důchodců tady fungoval i před nástupem pana ředitele Stanislava, ale za jeho působení od dubna 2017 došlo k výraznému rozvoji,“ zdůrazňuje Ivana Šidlíková, která pracuje v přímé péči na ošetřovatelském úseku, a s ředitelem Antonínem Stanislavem často jednala i pozice předsedkyně místní odborové organizace. V domově pracuje 110 zaměstnanců.

„Ke kauze spojené s panem ředitelem se těžko můžeme vyjadřovat. Pokud ale můžeme říct svůj názor k tomu, jak to tady fungovalo, a jak známe jeho práci, tak se za ředitele můžeme zaručit. Nikdy jsme nepociťovaly, že by něco bylo špatně. Pan ředitel vždy za všemi zaměstnanci stál, snažil se s každým vyjít a dělalo se hodně proto, aby se v Tmavém Dole zaměstnanci cítili dobře,“ popisuje dění v Domově sociální péče Tmavý Důl Ivana Šidlíková.

Podle zaměstnanců se na chodu domova nijak výrazně negativně neprojevilo, že ředitel Antonín Stanislav od ledna 2022 současně působil na ministerstvu spravedlnosti jako politický náměstek. Práci ředitele v Tmavém Dole se věnoval zpravidla o víkendech, a to bezplatně. „Nijak špatně se to neprojevilo. Pan ředitel tady měl svého zástupce. Jsme tým a když ráno přijdeme do práce, tak všichni víme, co máme dělat. Kauza mi přijde nesmyslná,“ namítá Kateřina Plumakis. „Když se objevil nějaký problém nebo jsme potřebovali něco vyřešit, tak jsme se sešli většinou v sobotu, někdy i v neděli. Pracuji v ošetřovatelském úseku, služby mám o víkendech, takže mi to nevadilo,“ říká Ivana Šidlíková.

Komunistický lágr v Tmavém dole zatočil s lidskými životy. Otřesně zemřel i kněz

Antonín Stanislav uznal, že souběžné působení na pozici náměstka ministra a ředitele domova pro seniory bylo neobvyklé. „Po příchodu na ministerstvo v lednu 2022 jsem se rozhodl působit v Tmavém Dole dál, na úkor svého osobního volna a rodinného života a bezplatně, kvůli zachování kontinuity. V Tmavém Dole jsem měl trvalého zástupce a služba fungovala dobře, na prvním místě pro nás byla péče o klienty. To se dařilo perfektně,“ tvrdí Antonín Stanislav.

„Bude se mi odcházet velmi těžko, ale práce, kterou jsem tady odvedl, je nezpochybnitelná. Když jsem nastoupil v roce 2017, tak se uvažovalo o tom, že se Tmavý Důl zavře, místo toho se nám podařilo vybudovat s kolegy jeden z nejlepších domovů pro seniory,“ prohlásil.