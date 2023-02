Jen v Hradci Králové dělá v sekci k pronájmu Escobaře společnost dalších šest podniků. Celkově pak v celé České republice čeká na inzertním serveru na nového provozovatele 500 hospod a restaurací. Ještě horší je to v kolonce prodej. Tam na svého nového majitele čeká 915 nemovitostí.

Na pět set hospod v pondělí neotevře, zkrachoval i vítěz MasterChef

„U prodejů v segmentu Komerční objekty denní počet od konce roku 2019, ovšem v druhé polovině loňského roku jejich počet opět roste a denně jich evidujeme okolo čtyř tisíc,“ okomentovala vzrůstající trend datová analytička Seznam.cz Šarlota Smutná.

Možným směrem vývoje vesnických hospod je jejich „robotizace.“ Tedy krok, ke kterému v otázce vesnických obchodů přistoupila největší domácí síť maloobchodních prodejen COOP. Ta na několika místech v republice otevřela automatické obchody bez prodavaček.

Problémy restaurací způsobuje především růst cen všech vstupů. Restauratéři též jako první pociťují, když se obyvatelstvo rozhodne více šetřit. Z analýzy z realitního serveru Videobydleni.cz vyplývá, že se za poslední rok zvýšila nabídka nemovitostí k prodeji a pronájmu v kategoriích restaurace a ubytování téměř o polovinu. Konkrétně u kategorie restaurace k pronájmu jde o nárůst počtu inzerátů o 42 procent a u restaurací k prodeji o 45 procent.

„Nejvíce nemovitostí spadlo do nabídky hned po novém roce, kdy sledujeme meziměsíční nárůst restaurací k pronájmu téměř o 15 procent. Do nabídek se dostávají i nemovitosti v zajímavých destinacích a na hlavních třídách krajských měst za velmi zajímavé ceny,“ uvedl hlavní ekonom Videoobydleni.cz Jakub Veverka.

Podniky nad propastí. Oblíbenou restauraci pohřbilo pětinásobné zdražení energií

Podle prezidenta Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR)Václava Stárka bude ještě letos exodus hospod a restaurací v České republice pokračovat. Hlavně na vesnicích.

„Všechny náklady se stále zvedají. Problém je také na straně vlády, která svými prohlášeními o restrukturalizaci daní také k dobré náladě nepřispívá. Každé daňové zatížení totiž pro podnikatele přináší další prohloubení problémů,“ připomněl Stárek kroky ministra financí Zbyňka Stanjury, který by rád upravil daně z přidané hodnoty a sjednotil jejích nižší sazby.

Dále vidí prezident AHR ČR v tom že lidé více šetří a restauratérům se zvyšují fixní náklady. „To je pro podnikatele smrtící kombinace,“ doplnil Stárek.

V noci pro pivo, v neděli pro snídani. V Ústí mají nonstop obchod bez prodavače

Recept na přežití Stárek vidí v omezování otevírací doby. „V okolních státech už je to běžné, že má restaurace či hospoda v nejméně vytížených dnech zavřeno. Takto se dá šetřit nejenom na energiích, ale například i na personálu, kterého je v současné době také nedostatek,“ míní prezident AHR ČR.

Co se pak týče vesnických hospod, tak dle Stárka je možným směrem jejich „robotizace.“ Tedy krok, ke kterému v otázce vesnických obchodů přistoupila největší domácí síť maloobchodních prodejen COOP. Ta na několika místech v republice otevřela automatické obchody bez prodavaček. „I v případě vesnických hospod, kde se čepuje jen pivo, by to mohl být do budoucna směr, kterým by se mohly vydat,“ doplnil Stárek.