Obec není vázaná dotací a může s byty naložit podle svého uvážení. K dispozici má osm garsonek od 32 do 35 metrů čtverečních. „Byty budou pouze pro lidi v důchodovém věku. V prvním kole je nabízíme jen obyvatelům s trvalým pobytem ve Strážném. Pokud by kapacitu nenaplnili, tak je nabídneme také lidem z okolních obcí,“ řekl starosta Strážného Tomáš Grégr.

Strážné promění bývalé potraviny na dům pro seniory

Poptávka je vlažná

První nájemci by se mohli nastěhovat do nového domu pro seniory po Novém roce. Ke každé garsonce je k dispozici sklepní kóje. V domě je také malá společenská místnost, venku letní zahrada s pergolou.

„Chtěli jsme mít dům pro naše starší spoluobčany, ale poptávka je zatím vlažná,“ překvapilo starostu. „Místní se trochu bojí přesídlení z domů do bytů, je to pro ně složitější. Z okolí bychom byty rychle obsadili, ale chceme dát příležitost nejprve našim lidem,“ dodal.

Sladkému království krkonošských džemů vládne babička z chalupy ve Strážném

Podle Grégra vznikla myšlenka na výstavbu domu pro seniory kvůli většímu počtu trvale žijících obyvatel v důchodovém věku. V anketě jeho vybudování podpořilo 99 procent obyvatel. „Hlavně hodně dam je v seniorském věku. Řada z nich žije v chalupách, kde zůstaly samy po úmrtí manželů. Bylo období, kdy se stěhovaly do bytů ve Vrchlabí, protože se samy nezvládaly starat o objekty v našem horském prostředí. Také proto se zrodila myšlenka postavit dům pro seniory,“ vysvětlil Grégr.

Původní hotel

Strážné využilo k výstavbě nevyužitou budovu potravin, která byla od roku 2010 zavřená. Dříve tam stál hotel Krakonoš. Ubytovací zařízení to bylo už na začátku 20. století, kdy ve vesnici žili v drtivé převaze němečtí obyvatelé. Do roku 1946 se obec jmenovala Pommerndorf. Na konci 19. století se tam začal rozvíjet turistický ruch a z horské vesnice se začalo stávat vyhledávané středisko.

Historické foto původního objektu z období kolem let 1910-1920.Zdroj: Obec Strážné

V roce 1962 hotel Krakonoš vyhořel, po rekonstrukci se proměnil v samoobsluhu patřící Jednotě Dvůr Králové nad Labem. Od pozdějšího soukromého vlastníka Strážné odkoupilo dům za 3,5 milionu korun. "Chtěli jsme objekt získat, je to strategické místo u sjezdovky. Nechtěli jsme, aby tam vznikl developerský projekt. Vlastník nemovitosti tam chtěl udělat komerční apartmánový dům," uvedl starosta.

Obecní vleky, hospoda, krám. Strážné je hodně podnikavé

V rakouském stylu

V Žacléři je po dvou letech výstavby hotový domov pro seniory. Královéhradecký kraj ho vybudoval za 170 milionů korun na místě dřívějšího Domova mladých horníků a ubytovny.

„Bude hodně moderní, po vzoru rakouských domovů v hodně příjemném prostředí s velmi kvalitní péčí. Výhled bude na celé Krkonoše. V současné době probíhá kolaudační řízení, poté se začne budova plnit nábytkem, lůžky a zdravotnickým zařízením. Na všechno se dělá zvlášť výběrové řízení. Na přelomu března a dubna by se mohli klienti stěhovat do Žacléře,“ sdělil ředitel Domova důchodců Lampertice Viktor Selinger.

To je změna! Z domova hornických učňů je budova pro seniory za 170 milionů

Lampertické zařízení, které existuje od roku 1905 a původně sloužilo pro vysloužilé horníky, čeká kompletní přesun do nové budovy v Žacléři. Neznamená to ovšem, že by zaniklo. „V Lamperticích proběhne částečná rekonstrukce, která by měla trvat tři měsíce. Kapacita objektu klesne, domov bude mít více jednolůžkových pokojů. Vznikne nová kuchyň a zázemí, prostředí se vylepší,“ upřesnil Selinger.

Domovy pro seniory v Žacléři a Lamperticích budou mít celkovou kapacitu 88 seniorských lůžek a 10 lůžek odlehčovací služby. Ta bude vítanou novinkou, na Trutnovsku je odlehčovací služba dostupná pouze ve Vrchlabí. „Už se ozývají první zájemci. Umožní lidem, kteří se starají o své příbuzné doma, umístit na krátkou dobu rodinného příslušníka do domova důchodců například v době dovolené,“ potvrdil ředitel domova zájem o odlehčovací službu.

Po domově hornických učňů zůstal kráter v zemi. Za rok se tam nastěhují senioři