/FOTO/ „Byl jsi příliš nebezpečný pro mocné tohoto kraje, nad kterým jako by se stále vznášel duch bezohlednosti,“ pronesla Hana Jüptnerová nad rakví Pavla Wonky. Příběh o neuvěřitelné cestě v totalitě přínáší Paměť národa.

Příběh Hany Jüptnerové je součástí venkovní výstavy "Z totality do totality | Foto: Deník / Martin Doležal

Příběh Hany Jüptnerové je součástí venkovní výstavy "Z totality do totality", která putuje po sedmi městech Královéhradeckého kraje a představuje příběhy osmi lidí. Expozice má za cíl upozornit na to, jak se oba totalitní režimy dotýkaly obyčejných lidí. V současnosti je výstava až do 24: června k vidění na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí. Následně se přesouvá do Hořic v Podkrkonoší, kde bude až do 24. července.