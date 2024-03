Nejen lavina fotbalových fanoušků kvůli zápasu slavného Liverpoolu na Letné, ale také stovky až tisíce zemědělců se povalí ve čtvrtek do Prahy. Budou projíždět Prahou a demonstrovat před úřadem vlády. Budou mezi nimi i zemědělci z Trutnovska.

Zemědělci z Trutnovska dojeli při společné protestní jízdě z Trutnova na hraniční přechod Královec/Lubawka. | Video: Deník/Jan Braun

Farmáři poprvé protestovali před dvěma týdny v regionech. Ti z Trutnovska vyrazili traktory z Trutnova na českou-polskou hranici Královec/Lubawka. Traktory tentokrát nechají doma. Jedou společně autobusem nebo po vlastní ose. Prahu obsadí hlavně traktory zemědělců ze Středočeského kraje. Z celého Královéhradeckého kraje by mělo do hlavního města vyrazit více než 320 účastníků a 15 kusů zemědělské techniky. V sousedním Polsku ve středu demonstrovalo ve Varšavě 150 tisíc nespokojených zemědělců.

Musíme orat podle předpisu a evidovat každý kravinec, protestovali zemědělci

„Je smutné, že ministři Výborný se Stanjurou říkají, že se nenechají vydírat tím, že traktory budou jezdit po Praze. To není žádné vydírání. Zemědělství je fakt na kolenou, a když s tím nebudou nic dělat, dopadne to špatně,“ zdůraznil předseda Okresní agrární komory Trutnov Petr Martinec. „Venku je jaro, potřebujeme dělat na polích. Ale jde nám o kejhák, o život, a proto musíme ukázat sílu. Myslím, že to nebude jediná akce, další termín je 21. března,“ dodal Martinec.

Zatímco před dvěma týdny zemědělci protestovali proti evropské zemědělské politice, nyní je namířena proti české vládě.

Protestní akci svolali na čtvrtek představitelé Agrární komory ČR a Zemědělského svazu. Protestní jízdu Prahou podpořili i zástupci Společnosti mladých agrárníků a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Ministr zemědělství Marek Výborný v pátek 1. března uvedl, že vláda vyšla vstříc některým z pěti požadavků farmářů. Farmáři však v pondělí řekli novinářům, že taková pomoc nestačí. Výborný deklaroval, že je ochoten se zemědělci dál jednat, ale ne pod ultimáty.

Kupujte české výrobky a buďte patrioti, vyzývá farmář z Trutnovska

Zemědělský svaz a Agrární komora žádají podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace. Dalším požadavkem je, aby vláda aktivně hájila zájmy českých zemědělců v souvislosti s obchodní dohodou s Ukrajinou. Pátým je maximální možné navýšení mimořádné pomoci zemědělcům, pokud to Evropská komise umožní.

„Některé ústupky ministr udělal, ale zemědělci potřebují pomoc teď, ne za rok. Už chceme, aby nám to vláda dala na papír,“ uvedl předseda Okresní agrární komory Petr Martinec.