Z výrobní linky je školní trenažér.

Management - Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy 32 000 Kč

Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů) TAJEMNÍK, TAJEMNICE. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 32000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 1.splňuje předpoklady podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění, tj. má nejméně tříletou praxi, a.jako vedoucí zaměstnanec nebo,, b.při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,, c.ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce., , Délka praxe podle písm. a), b) i c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce., , Ostatní požadavky na www.semily.cz. Pracoviště: Město semily, Husova, č.p. 82, 513 01 Semily. Informace: Lena Mlejnková, +420 481 629 222.