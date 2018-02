Za lyžování v lese může přijít pokuta až do deseti tisíc

Janské Lázně - Umístěním preventivních upozornění lyžařské areály varují před najížděním do lesních porostů.

Ochranné sítě, umístěné podél sjezdovek, doplnily cedule, upozorňující na zákaz vjezdu do lesa.Foto: SkiResort Černá hora-Pec

Pokuta do deseti tisíce korun hrozí lyžařům, pokud místo sjezdovky zamíří do lesa. Případů se vyskytuje hodně. Pohyb lyžařů proto monitorují strážci národního parku.

„Jezdit na lyžích lesem zakazuje lesní zákon. Jedná se o častý prohřešek lyžařů,“ upozornil Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP. „S lyžařskými areály řešíme časté kontrolní akce, které strážci na sjezdovkách provádějí. Za toto porušení zákona mohou uložit v příkazním řízení pokutu do 10 tisíce korun nebo zahájit správní řízení,“ upřesnil. SkiResort Černá hora – Pec instaloval minulý týden preventivní upozornění, která mají lyžaře odradit od jízdy mimo sjezdovky.



Cedule, upozorňující na zákaz vjezdu do lesa, doplňují stávající ochranné sítě, umístěné podél sjezdovek. Ty provozovatel areálů SkiResortu instaluje každoročně před zimní sezonou.

„Každý rok instalujeme kilometry ochranných sítí a pásek podél sjezdovek. Nyní jsme nově přidali i dvojjazyčná upozornění pro lyžaře, aby nevyjížděli mimo sjezdovky. Nejen, že pohyb mezi stromy je pro lyžaře nebezpečný, jde taky o ochranu přírody, která by měla být důležitá pro všechny,“ zdůraznil ředitel SkiResortu Černá hora-Pec Petr Hynek.

Nová upozornění figurují hned na několika místech v areálech SkiResortu. „Na Černé hoře jde především o začátky sjezdovek Anděl nebo Hofmanky. Jsou to místa v blízkosti horní stanice vyhřívané šestisedačkové lanovky i horní stanice vleku. Lyžaři i snowboardisté zde vystoupí z lanovky nebo vleku a upozornění vidí, ještě než se na lyžích či snowboardu rozjedou,“ doplnil Petr Hynek. SkiResort Černá hora – Pec investuje do zajištění ochrany v okolí sjezdovek každoročně nemalé finanční prostředky. „Tato preventivní opatření chceme ve spolupráci se Správou KRNAP do budoucna dál posilovat tak, aby k lyžování mimo sjezdovky již nedocházelo,“ uvedl Petr Hynek.

Nové bezpečnostní sítě instalovali před zimní sezonou také ve Špindlerově Mlýně. „Snažili jsme se zvýšit bezpečnost lyžování a nainstalovali jsme nové sítě na červené sjezdovce na Medvědíně a na velkém hanku černé sjezdovky ve Svatém Petru,“ konstatoval ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek.