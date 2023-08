Cena lanovky na Sněžku bude od 1. září nižší. Zatímco v červenci a srpnu platili dospělí za jízdenku Pec pod Sněžkou - Sněžka a zpět 680 Kč, od 1. září do 30. června to bude 520 Kč, pro držitele Karty hosty ubytované v Peci pod Sněžkou 360 Kč. Zdražení jízdného na dva prázdninové měsíce oproti loňskému roku o 60 korun se na návštěvnosti negativně neprojevilo. V červenci se svezlo lanovkou 44 tisíc lidí, od začátku roku celkově přes 152 tisíc. Na rozdíl od lanovek v krkonošských lyžařských areálech si nelze pořídit jízdenku on-line, Lanová dráha Sněžka nicméně o jejím zavedení uvažuje.

Lanovka má kapacitu 250 odbavených osob za hodinu, více než dva tisíce lidí denně se jí svezlo dvakrát v roce. Letošní rekord přinesl 10. srpen, kdy v den Svatovavřinecké pouti zvolilo přepravu lanovkou z Pece pod Sněžkou 2018 lidí. Vyšší cenu v prázdninových měsících, kdy bývá návštěvnost nejvýraznější a tvoří se dlouhé fronty, zavedla Lanová dráha Sněžka v roce 2021. Do té doby byla cena stejná celoročně 430 Kč. Letos navýšila jízdné pro červenec a srpen o 10 procent. Během letních prázdnin jde z každé jízdenky 5 Kč na podporu hospice pro nevyléčitelně nemocné děti, vybralo se už přes 250 tisíc Kč.

„Z našich dat vyplývá, že zdražení se do návštěvnosti nepromítlo. Jakmile bylo pěkné počasí, tak se tvořily dlouhé fronty. Spíše do toho promluvilo počasí, hlavně prvních devět dnů v srpnu bylo špatných,“ řekl vedoucí provozu lanovky na Sněžku Jiří Špetla.

Zdražení mělo podle něj opodstatnění. „Navýšení jízdného zdaleka nepokrylo zvýšení nákladů, které nás potkalo v poslední době. Náklady nám narostly o třetinu, my jsme přitom zvýšili ceny na dva měsíce o 10 procent,“ uvedl.

Novinky na lanovce na Sněžku: jízdné zdražuje, Tomášek končí, pomoc hospicu

Pro srovnání: zpáteční jízdenka lanovkou na polské straně Krkonoš z Karpacze na horu Kopa nacházející se 1,5 km od Sněžky vyjde na 80 zlotých (zhruba 432 Kč), ve Vysokých Tatrách na Skalnaté Pleso na 33 eur (zhruba 795 Kč), při platbě on-line 29 eur (699 Kč), na Lomnický štít 49 eur (1181 Kč). V Rakousku stojí lanovka na Dachstein 47 eur (1132 Kč), v Kitzbühelu 31,50 eur (759 Kč).

V červenci se svezlo lanovkou z Pece pod Sněžkou 44 tisíc cestujících, o dva tisíce méně než v loňském roce. „To přičítám počasí, které vždy výrazně ovlivňuje provoz lanovky, především v úseku Růžová hora - Sněžka. Je to jako na houpačce. Jeden měsíc trháme historické rekordy, jako letos v květnu, a pak v hlavní sezoně 10 dní prší a nejezdí skoro nikdo,“ poznamenal Špetla.

V prvních šesti měsících letošního roku cestovalo lanovkou z Pece pod Sněžkou o dvacet tisíc lidí více než loni. „Ukazuje to, že lidé jezdí hodně i ve vedlejší sezoně, kdy máme ceny nižší než o letních prázdninách. Loni jsme například měli skvělý říjen,“ dodal náčelník lanovky. Z cizinců dominují Poláci.

Uvažují o on-line prodeji

Jízdenky se dají koupit pouze přímo v pokladně Lanové dráhy Sněžka. Nelze provádět rezervace místa, ani času odjezdu. K on-line systému prodeje zatím provozovatel, kterým je město Pec pod Sněžkou, nepřistoupil. Nicméně o jeho zavedení uvažuje. Dotazů od lidí má kvůli tomu čím dál více.

„Začínáme nad tím přemýšlet a zjišťovat podmínky, za kterých by systém fungoval. Limituje nás, že dost často je mimo provoz kvůli silnému větru druhý úsek Růžová hora - Sněžka,“ vysvětlil Jiří Špetla. Například v roce 2020 byl pro silný vítr zastaven provoz lanovky na úseku Růžová hora - Sněžka 121 dní. Lanová dráha Sněžka může být v provozu pouze do rychlosti větru 60 km/hod.

Lanovka Sněžka cenově dorovná Tatry. Zdražení mělo přijít dávno, říká náčelník

Lanovka generuje městu významné příjmy, loni vynesla Peci pod Sněžkou 33 milionů korun. Další výrazný příspěvek znamenají poplatky z ubytování. „Poplatek z pobytu máme ve výši 25 Kč. Ročně vybereme zhruba 7 milionů korun. Poplatek nám pomáhá v oblasti oprav infrastruktury, úprav veřejného prostranství, zavedení elektronické Karty hosta pro ubytované a dalších,“ řekla starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková.

Díky Kartě hosta mají lidé ubytovaní v Peci pod Sněžkou a ve Velké Úpě jako jediní z regionu 30 procent slevu na Lanovou dráhu Sněžka. Karta hosta je zdarma a platí po celou dobu pobytu.

Méně turistů

Letos je však v Peci pod Sněžkou, podobně jako na jiných místech, turistů méně. „Návštěvnost v Peci pod Sněžkou poklesla stejně jako v ostatních střediscích, ve srovnání s předchozími lety,“ konstatovala starostka.

V posledních letech se mění struktura návštěvnosti. „Snížil se podíl zahraničních návštěvníků a naopak zvýšil podíl jednodenních návštěv. To je špatně pro přírodu a životní prostředí, ale i pro region, jehož ekonomika je do velké míry závislá právě na turistech, kteří Krkonoše navštíví, ubytují se a čerpají z bohatství zdejší přírody a kultury,“ uvedl náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. „Rádi bychom lidi pozvali, aby objevili Krkonoše, jak je neznají. Je jasné, že na nejvyšší kopec Česka se chce podívat každý, ale možná to není nutné opakovat každý rok a je tu spousta dalších skvělých míst k vidění,“ dodal Kašpar.

Na Sněžce vybrali už více než čtvrt milionu korun pro dětský hospic

Pět korun z každé jízdenky Lanové dráhy Sněžka zakoupené v hlavní sezoně putuje na podporu dětského hospice pro nevyléčitelně nemocné děti Dům pro Julii. Unikátní hospic se staví v Brně a má být dokončen příští rok. Bude poskytovat služby dětské paliativní péče. Díky návštěvníkům lanovky se už podařilo vybrat přes 250 tisíc korun. „Každý návštěvník, který si koupí jízdenku, přispěje na pomoc rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocné děti. Jsme vděční všem, kteří se již zapojili a projevili solidaritu s těžce nemocnými dětmi a jejich rodinami. Každý příspěvek má pro nás zásadní význam,“ uvedla ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová. „Jsme velmi rádi, že jsme mohli tak ojedinělému projektu pomoci,“ doplnila starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková.



Kromě jízdy lanovkou na Sněžku je možné přispět také jinými způsoby. Sbírková pokladnička Domu pro Julii je umístěna na Boudě pod Sněžkou. Dále lze přispět při návštěvě kavárny CRAFT coffee v Peci pod Sněžkou, kde je rovněž pokladnička pro dobrovolné příspěvky.

FOTO: Podívejte se na nové lavičky pro turisty na Sněžce. Vrtulník letěl 85krát

NÁVŠTĚVNOST LANOVÉ DRÁHY SNĚŽKA

2018: 325 336

2019: 311 948

2020: 230 842

2021: 202 025

2022: 246 885

KOLIK LIDÉ ZAPLATÍ

Pec pod Sněžkou - Sněžka a zpět

1. 9. - 30. 6.

dospělí 520 Kč, junioři a senioři 470 Kč, děti 250 Kč, kočárek 150 Kč, pes 100 Kč

držitelé Karty hosta

dospělí 360 Kč, junioři a senioři 330 Kč, děti 180 Kč

Pec pod Sněžkou - Růžová hora a zpět

1. 9. - 30. 6.

dospělí 370 Kč, junioři a senioři 330 Kč, děti 190 Kč, kočárek 150 Kč, pes 100 Kč

držitelé Karty hosta

dospělí 260 Kč, junioři a senioři 230 Kč, děti 130 Kč

Pozn.: junioři se počítají od 12 do 18 let, senioři nad 65 let, děti od 5 do 12 let